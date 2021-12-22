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台積電中油高煉廠第1期設廠用地 獲高市都委會通過

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導
台積電中油高煉廠第1期設廠用地，獲高雄市都委會審議通過。圖／高雄都發局提供
台積電中油高煉廠第1期設廠用地，獲高雄市都委會審議通過。圖／高雄都發局提供

台積電（2330）中油高煉廠第1期設廠用地，22日獲得高雄市都委會審議通過，被視為攸關南部半導體產業S廊帶最重要的一塊拼圖。

高市都委會表示，中油高煉廠29.83公頃特種工業區變更為產業專用區案，22日下午高雄市都委會審議通過，未來將提供台積電進駐，做為第一期設廠用地。

都委會主任委員、副市長林欽榮表示，台灣半導體產業在全球具有舉足輕重的角色，為因應疫情導致全球科技產業供應鏈重組，今年4月行政院提出「美中科技戰下臺灣半導體前瞻科研及人才布局」，計畫利用半屏山北麓中油高煉廠區238公頃土地，規劃轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業，建立南部半導體材料S廊帶研發製造核心。

其中高煉廠原行政區55.49公頃土地，設置循環技術及材料研發專區都計變更案，已於今年10月6日經市都委會審議通過；市府第二階段續依國家產業政策指導及產業創新條例，先行勘選中油高煉廠污染整治工程第3區土地，提供台積電作為設置第1期晶圓廠用地，預計於111年動工，並於113年開始量產，可望增加1,500人就業機會，產值約1,576億元/年。

都發局長吳文彥表示，中油高煉廠楠梓產業園區未來在台積電進駐後，北接南科、路科及橋科，成為新興半導體製造聚落；往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，整體串聯成南部半導體S廊帶。搭配周邊封測大廠日月光、製造材料華邦電、穩懋、美商英特格、德商默克等公司，打造高雄為成全球重要的半導體產業聚落，充分展現高雄城市產業轉型的決心。

因應台積電至高雄設廠，市府跨局處展開各項行政程序並進，展現超高效率，全力解決設廠相關土地、水電等問題。目前台積電第一期設廠用地，土壤及地下水污染整治進度約為44.14%，較預計進度超前，可望如期於明年交地建廠；在水電供應上，台積電生產時會使用一定比例的再生水，高雄有伏流水及4座再生水廠；電力方面，市府也會全力確保整體供電穩定。

另為提升全區對外交通之可行性，市府將搭配捷運大眾運輸系統打造完整交通路網，此外，因應企業進駐需求，市府也推出北高雄產業聚落周邊社會住宅、企業安家及教育等配套，共同形塑優質前瞻的產業投資環境，繼續爭取優質科技大廠進駐北高雄科技矽谷走廊。

台積電中油高煉廠第1期設廠用地，獲高雄市都委會審議通過。圖／高雄都發局提供
台積電中油高煉廠第1期設廠用地，獲高雄市都委會審議通過。圖／高雄都發局提供

台積電 半導體

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