遠傳總座井琪：電信雖像血牛 但5G幫助醫療、貢獻社會

2021台北國際光電周起跑，遠傳（4904）總經理井琪今（22）日參加2021光通訊聯誼會，他表示，電信就像血牛，持續投入高價頻譜競標及網路建設，在資通訊產業中位處中間傳輸位置，讓上下游都賺到錢，所幸5G可議幫助智慧醫療落地成真，也算對社會有很大貢獻。

井琪表示，5G時代來臨，中華電信跟遠傳號稱雙雄，在全台5G網路涵蓋率已經超過90%，遠傳在台北涵蓋率是98%，新北及六都涵蓋率來到95%以上。

根據愛立信全球市場觀察顯示，進10年行動網路流量成長了近300倍，5G有望在2027年成為主導全球的行動網路技術，而智慧手機用戶和影音內容觀看增加，帶動行動網路流量的指數型成長。2021年第3季，行動網路數據流量的年成長率維持在42%，每月流量總計達到約78 EB，代表光是第3季所產生的行動數據流量，就超越了截至2016年底的流量總和。愛立信預測，到2027年底，行動網路總流量將可能達到每月370 EB。

井琪表示，行動傳輸流量一直數倍、數倍的暴增，但資費卻是一直吃到飽，我已經跟同仁說，在我退休前希望看到吃到飽資費下洽，否則電信公司都不能開了。

井琪也笑稱，5G將帶動各個產業發展，而5G概念股漲的都不是電信公司，而負責輔導產業的經濟部也沒有給我們電信產業關愛的眼神。

井琪表示，次次的高額頻譜競標，讓電信公司像血牛，要一直繳高額頻譜費，但吃到飽僅有1,399元，平均一天約45元，低於一杯咖啡錢。

井琪更笑說，現在大家都離不開上網，如果我給消費者一天45元，但要求他一天不能上網，我想大家都不願意。

井琪認為，5G網路需要非常重要的光電技術支撐，位於傳輸的中間位置，讓上下游都賺到錢，同時5G也發展各式專網，協助各行各業導入智慧應用，遠傳就攜手聯發科合作第一個智慧工廠，協助聯發科5G技術快速追上來，並與台達電一起合作智慧工廠，推動台灣製造業智慧轉型。

井琪表示，5G也讓智慧診療成真，遠傳過去在4G的時候已經開始做智慧診療，但是頻寬不足，網路延遲也太久，進入5G時代，高速跟低延遲也讓智慧診療成真，現在耳鼻喉科跟眼科等都可以遠距診療，所以電信產業不只是做生意，還是對社會有很大貢獻。