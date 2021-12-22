信邦2022業績預期持續兩位數成長 再戰新高

信邦（3023）董事長王紹新今（22）日表示，該公司五大產業（醫療、汽車航太、綠色能源、工業、通訊）皆維持穩定成長，且近年積極跨入綠色產業，包含風電、太陽能、電動自行車、電動車等皆有出貨，營收占比已經超過三成，且產品具高度技術優勢，預期2022年整體業績將持續以兩位數成長，毛利率目標則維持穩定。

信邦今天舉行法說會，總經理梁偉銘則表示，信邦在2013年跨入電動車領域，目前充電槍已通過歐美認證，市場上重要的電動車皆是信邦客戶，此外，隨電動車數量增加，充電樁需求隨之成長，且該公司打入許多充電樁客戶，預估未來營收貢獻可望呈倍數成長。

信邦綠色產業相關產品2020年占營收比重34.73%，2021年前三季占比約31%，預估2021全年占比可達37%到38%，2022年占比也會增加，有機會達40%以上。

另外，在電動自行車、電動機車，以及電動滑板車等市場，信邦均有投入，梁偉銘強調，信邦在此領域有專業服務，每年皆是穩定成長且客戶持續增加，且目前產能足以因應未來訂單成長性。

在產能方面，信邦苗栗新廠才剛啟用，目前苗栗有四個廠，並規劃第五座廠房，其他包括江陰，北京與桐城皆有廠房，並在匈牙利與美國設廠，可以就近服務歐美客戶。

信邦今年前11月銷售相較於去年同期，醫療保健產業成長18.38%、汽車與航太產業成長66.80%、綠色能源產業減少6.84%、工業應用產業成長23.42%、通訊相關產業成長26.97%。累計前11個月營收達235.20億元，較去年同期成長18.29%，並已超越去年全年的銷售金額；獲利方面，前三季每股稅後純益為8.09元，營收及獲利均續創新高。

信邦多年前即開始耕耘綠色產業，近期亦持續開發新品。在汽車產業上，針對電動車充電系統開發充電槍頭及線束；因應歐美新興出行方式，提供電動自行車電控系統解決方案；配合各國能源結構加速轉變，延伸風機相關產品至主控櫃及儲能控制系統、提供太陽能相關線束及系統整合服務。

此外，信邦對於未來趨勢高度關注，包含持續深耕工業自動化領域、在醫療領域開展手術機器人及遠端醫療監控相關應用，也因應未來自動駕駛的需求，配合客戶設計LiDAR模組所需的連接線組，未來將持續跟隨新科技的腳步，尋找合適的市場機會。

至於營運挑戰？王紹新表示，缺工將是一大問題，不論是台灣與中國大陸都是處於缺工狀態，作業員非常不好找，另外，包括人員成本、材料成本都在上漲，這方面也要密切注意。