黑五促銷奏效 宏碁瑞士電競NB強勢奪冠

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）瑞士電競電腦交出亮眼成績，11月份以30%市佔率創下今年新高，較上個月相比成長32%，較業界16%相比呈現倍數成長；受惠於黑色星期五（Black Friday）， 宏碁電競筆電在瑞士黑五促銷兩周期間銷售大賣，締造市佔率超過40%佳績，並在11月份躍上瑞士市場冠軍寶座。

宏碁表示，電競品牌在全球各地深受玩家喜愛，主打休閒玩家的Nitro系列在瑞士黑五促銷季以最熱銷產品Acer Nitro 5成功攻佔瑞士線上/線下銷售排行榜；Acer Nitro 5提供玩家絕佳的遊戲性能體驗，同時極簡利落的機身和超窄邊框設計帶來更大的視覺享受，配備創新的散熱技術可確保筆電持續保持降溫運轉，提供熱血玩家暢遊各種遊戲。