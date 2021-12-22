遠傳傳愛行動15年來不間斷 為弱勢兒少募集助學金

遠傳長期關懷弱勢兒少，至今已邁入第15年，透過門市義賣、數位募款及線上影展等形式為弱勢兒少募款，總計已募得超過5000萬元，扶助超過2,800位孩子。遠傳電信今日出席家扶基金會「無窮世代-傳愛過好年」記者會，共同呼籲各界共同幫助弱勢兒少。

遠傳電信總經理井琪表示：「遠傳長期關心弱勢兒少，除幫助弱勢兒少募款外，更直接走入偏鄉學校進行教學、圖書館重建、電腦教室重建等活動，特別重視孩子的學習資源。今年在疫情升溫時，遠傳投入更多資源，協助經濟弱勢學童，讓他們的學習之路不中斷。尤其在疫情衝擊下，弱勢家庭更需要外界的支持，遠傳希望透過與家扶基金會合作的『心繫家庭讓愛遠傳』公益專案，發揮企業影響力，號召更多愛心人士一同幫助弱勢孩童。」

家扶基金會社會資源處林秀鳳處長表示：「主計總處甫公布，11月低所得家庭的通膨率創下近9年最高，家扶的扶助家庭普遍受疫情衝擊，負擔加劇、沉重！特別感謝遠傳電信持續與家扶合作無窮世代計畫，透過多項捐款方案幫助孩子募集學習經費，歲末寒冬之際邀請社會大眾傳愛，期待能匯聚愛心幫助弱勢孩子安心學習。」

據家扶基金會觀察，今年受疫情衝擊，弱勢家庭生計受到影響，更直接衝擊兒少學習經費，家扶扶助家庭中，每月收入未達兩萬五千元的家庭佔逾六成，扣除全家基本生活開銷後，可用於兒少的教育費用相當有限，疫情確實讓教育的費用更顯困窘。今年遠傳與家扶基金會再次合作推動「心繫家庭 讓愛遠傳」公益專案，10月1日起，透過全台遠傳門市義賣「幸福暖暖毯」、380簡碼捐款、申辦電子帳單遠傳為您捐5元活動及friDay影音「心繫家庭 讓愛遠傳」線上影展等活動進行募款及倡議，號召全民一起助貧，讓弱勢兒少擁有持續不匱乏的學習資源。

「心繫家庭 讓愛遠傳」公益專案仍還持續中，邀請大家共同幫助募集弱勢兒少助學金：

1. 遠傳攜手家扶基金會獨家打造「幸福暖暖毯」義賣品，於全台遠傳門市義賣，目前幾乎全數賣光，只有少數門市剩餘不多的數量，若要支持此項專案的民眾可洽詢遠傳各門市！

2. 因應疫情為達降低接觸機會，遠傳鼓勵民眾透過行動捐款，遠傳電信月租型用戶手機直撥「380」，企業用戶手機直撥「99380」免費捐款專線，即可透過手機輕鬆捐款，傳愛一指搞定。

3. 遠傳friDay影音攜手家扶基金會推動「心繫家庭 讓愛遠傳線上影展」仍持續至12/31止，遠傳friDay影音新會員於活動頁面輸入序號「familylove」，即可享前20天觀賞《淺田家！》、《夢想之地》和《不丹是教室》等多部與家庭情感和助學主題的動人電影，邀您一起觀賞電影，關注弱勢孩童的學習需求，用愛支持孩童的未來。

線上影展：https://video.friday.tw/act/CCF/