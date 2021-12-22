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迅得訂單能見度達明年Q3 載板半導體需求旺

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
PCB與半導體相關自動化系統整合供應商迅得參加台灣電路板國際展會。記者尹慧中攝影
PCB與半導體相關自動化系統整合供應商迅得參加台灣電路板國際展會。記者尹慧中攝影

PCB自動化系統整合廠迅得（6438）參加台灣電路板國際展會並釋出營運展望，受惠於載板廠商拉高資本支出以及半導體微型倉儲應用需求，訂單能見度已達明年第3季，明年營運並目標持續較今年成長。

由於市場需求成長，迅得機械副董暨總經理王年清提到，今年PCB設備接單達27億元到28億元，目前僅交機13億元到14億元，尚有13億元到14億元的設備訂單將於明年交機，訂單能見度已達明年第3季。

另外迅得近年積極開拓半導體應用，先前也已結盟家登開拓半導體市場。

迅得目標，既有AMHS系列設備，針對12吋晶圓廠開發多元倉儲應用包含FOUP微型倉儲、串接分料系統之倉儲系統、EUV光罩盒微型倉儲、氮氣填充倉儲、塔型倉儲、光罩微型倉儲及充氣光罩微型倉儲，其中FOUP微型倉儲及光罩微型倉儲已量產，串接分料系統倉儲系統及氮氣填充倉儲在驗證中。

迅得先前統計，今年首季PCB營收占比77%，其次半導體17%，後續隨應用成長，今年半導體營收占比目標今年提升至20%以上，明年並計畫達25%。

迅得 印刷電路板

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