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以美光為例 陸行之認為券商升降評報告「參考就好」

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
美光上季財報與本季展望都優於預期，推升股價表現。 路透
美光上季財報與本季展望都優於預期，推升股價表現。 路透

美國記憶體晶片大廠美光財報犀利，推升股價表現，資深半導體分析師陸行之今（22）日在臉書發文表示，8月11日一家美國大券商出了「記憶體寒冬將至」的報告，降評美光、海力士等，美光股價從當時的75.03美元下跌到10月12日觸底，昨日收在90.68美元；師陸行說，「感覺很諷刺」，「我的結論是所有券商，分析師降評、升評研究報告參考就好，不要當真，看邏輯分析就好」。

美光是全球第三大DRAM廠暨第五大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）業者，上季營收（止於12月2日的2022年度第1季）76.9億美元，年增33%，略高於該公司先前設定的76.5億美元目標；淨利為23億美元，經調整後每股盈餘為2.16美元，不僅超出目標，也優於分析師預期。

美光表示，明年2月底止的本季營收將達73～77億美元；經調整後每股盈餘是1.85～2.05美元，都優於分析師預估。本季經調整後毛利率估45～47%，也優於市場預期的45.5%；美光上季財報與本季展望都優於預期，推升股價表現。

陸行之今日在臉書發文表示，記得今年8月11日，美光股價75.03美元，一家美國大券商出了一篇「記憶體寒冬將至」， 把海力士、美光全部降評，且大膽預測2022年 DRAM blended/現貨價格下跌50%。

陸行之說，美光股價在10月12日觸底到65.67美元，但對比美光昨日收在90.68美元，感覺很諷刺，「我的結論是所有券商，分析師降評，升評研究報告參考就好，不要當真，看邏輯分析就好」。

陸行之在個人臉書上最新的貼文，有網友回應表示，「出報告也是他們的手段之一，他們的客戶或許早就已經拿到另外一個版本的報告，出報告的同時卻又反手買進，搞得記憶體的老闆們每一個都氣噗噗」；網友認為，「與其相信這一些分析師的專業這麼低落，我寧願相信他們手段高明」。

美光 快閃記憶體

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