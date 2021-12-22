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環球晶徐秀蘭：訂單能見度到2024年都沒問題

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。記者李孟珊/攝影
環球晶董事長徐秀蘭。記者李孟珊/攝影

矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今（22）日發表對半導體產業的看法，表示即便2024 年矽晶圓產能大量開出，需求仍大於供給，市場供需還是非常平衡健康，另外也說，環球晶現階段訂單能見度到2024年都沒問題，等於能見度延長一年。

徐秀蘭指出，整體半導體明年需求是可以放心的，預期明年成長幅度會比今年更大，包括第三代化合物半導體，目前環球晶現階段訂單能見度到2024年都沒問題，至於在化合物半導體方面，未來的成長動能雖然比第一代和第二代半導體的速度更快，但由於是新領域初期要希望5年內產出，能達到整體半導體比的1成還有難度。

據悉，環球晶的長約在2018年時，約落在2-3年，而今年環球晶的長約已經長達5-8年，顯示客戶主動要求簽長約的比例也持續升高。

徐秀蘭強調，同業擴產少數將從2023年下半年開出，最大量開出將集中在2024年初，當前已宣布在興建中的半導體廠對矽晶圓的需求量，大於已興建中的矽晶圓產能，因此即使2024年矽晶圓產能全開出，市場供需還是平衡健康。

談及明年價格，徐秀蘭表示，ASP確實將進步一些，但包括運費等成本壓力也很大，透過價格上漲，可彌補成本、新產能折舊費用等。

第三十屆國際光電大展21日起登場，中美晶集團攜手旗下半導體子公司環球晶及轉投資事業宏捷科、朋程、兆遠等，於化合物半導體專區呈現集團深耕成果。

矽晶圓 半導體 環球晶

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