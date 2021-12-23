強強聯手！3M併購KCI 成為全方位傷口照護專家

3M 大中華區醫療產品事業群資深副總裁（Veronica Acurio)。 圖／3M提供

談到「3M」，許多人的第一印象很可能是便利貼或無痕掛勾等消費類產品，但事實上3M公司在醫療保健產業中也占有重要的一席之地。3M在2019年併購了KCI公司，通過此次併購，3M 擴大了其傷口和皮膚照護產品組合，包括來自KCI公司的負壓傷口治療和負壓手術切口管理，強強聯手，將最好的創新、科學和服務資源整合後，3M擴展為全方位傷口照護專家。

今年美商3M公司首次大規模參加台灣醫療科技展，3M醫療產品事業群大中華區副總裁Veronica Acurio表示：「3M一直致力於協助醫護人員提升照護品質，並有效降低醫療成本，我們非常榮幸能與台灣產官學各界合作，創造出更好，更安全，更智慧、更有效益的醫療環境。」

參觀民眾積極參與醫療新知說明會。 圖／3M提供

這次的展覽以病人為中心，涵蓋了整套手術流程；在「重返手術室」的主題中，特別介紹了體溫管理系統；由於手術室中必須執行嚴格環境溫控，全身麻醉的病患會有失溫的風險，因此體溫管理系統的設計原理是透過溫毯上無數的小孔將暖風平均且持續的吹拂到皮膚上，使手術中的病人能維持正常體溫，並且持續保暖不間斷。

另一方面，病人手術完成後的傷口照護亦是照護的重要環節，KCI長久以來在負壓傷口治療與手術切口管理的成果在全球具有領先地位，3M於2019年以67億美金併購，結合兩間公司的資源與技術，提供病人更完善的傷口照護。 在「手術感染與併發症防護」的主題中，展現 NPWT(Negative Pressure Wound Therapy)負壓傷口治療、手術切口管理、感染預防、進階傷口照護以及皮膚完整性等方面的創新技術，協助管理及保護高風險病人的手術切口，降低感染風險。

3M KCI 負壓傷口照顧系統有效幫助手術傷口早日癒合。 圖／3M提供

Veronica Acurio指出，併發症是術後照護的最大挑戰，而KCI公司長年以來在業界的成就有目共睹，因此希望透過併購案讓兩間公司資源共享，建構一個「無併發症」的醫療環境；她直言「無併發症的醫療環境」不完全是個能100%達成的目標，但透過3M與KCI的整合，將能大幅降低併發症發生率，讓即便發生，也都在可控制的範圍內。

Veronica Acurio 於展場親自介紹3M醫療解決案。 圖／3M提供

由於人體再生程度有限，面積較大的傷口復原通常需要進階傷口敷料的輔助，Veronica特別分享3M「壓力性損傷敷料」，敷料內含的抗菌成份Ag銀離子，能有效避免傷口感染並降低併發症的機率; 此外，「防水抗菌敷料」，內含抗菌成份CHG，許多臨床實證顯示該敷料有助達成感染零容忍的目標。

此外在「滅菌與清潔」主題中，屬於非耗材的手術器械由於可重複使用，清潔、消毒或滅菌正是避免病人之間的交叉感染與傷口感染或發炎等併發症的重要防護手段；過往用以監測滅菌品質的系統需要兩天才能判讀，目前已有「生物指示劑立即判讀系統」只需24分鐘即可判斷器械是否100%滅菌，大幅縮短醫院的時間及人力成本。

同時，3M公司也藉此機會與台灣分享近年來頗受重視的「醫療資訊數據化」(HIS, Health Information System)的相關經驗；Veronica女士表示：「3M HIS系統不僅可以有效降低醫療成本，使院方投入更多資源在照護病人上，還能以大數據分析來協助醫護人員從數量導向轉為以價值導向的醫療照護」

Veronica最後強調，3M HealthCare醫療保健的使命是通過推進醫療保健服務和創新生命科學解決方案來改善每個人的生活。3M HealthCare醫療保健的服務範圍，不僅涵蓋預防併發症，保護皮膚和癒合傷口的醫療解決方案、同時也包含增進口腔健康和美學的牙科與口腔保健解決方案、能有效提供食品安全檢測的解決方案; 另有用於過濾和凈化生物製藥、工業和家庭用水的分離和凈化科學解決方案; 再加上提供準確的醫療資訊分析，以改善病人體驗並提高照護效率的健康資訊系統 (Health Information System)，3M在台灣實已打造了整合性醫療科技解決方案的生態系統。

在採訪的最後，應記者要求，Veronica也分享她身為國際型女性主管在台灣所看到的性別友善的工作環境。她表示台灣的對女性的職場環境很不錯，從她派駐至今，從來沒有感受到作為一名「女性」而被社會加諸任何桎梏，不過可能受限於文化影響，她觀察到台灣的女性有時候似乎會「畫地自限」，不願意、甚至對取得更高的成就有所擔憂；Veronica鼓勵所有女性：「不要被傳統觀念束縛，要勇於成就自己。」

鼓勵女性勇於成就自己。 圖／3M提供