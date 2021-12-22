聯茂電動車材料Q4小量產明年放量 新推RCC攻手機應用

銅箔基板（CCL)大廠聯茂（6213）參加電路板國際展會展出系列材料布局5G相關「4S」（switch、server、storage與base station）等領域成果，近期並延伸產品線應用至電動車材料，自今年底開始小量生產，預期2022年開始將加速放量。

聯茂表示，相關應用之影像運算處理器所需要的高速材料，未來在5G網路快速布局下，看好車用電子對於高速高頻材料的需求將持續擴大。

聯茂執行長蔡馨暳提到，聯茂本身在網通交換器、與伺服器、基電台、儲存應用擁有紮實基礎，隨著新材料與新產能2022年再開出，將能擴大支援手機與更多應用。

依據計畫，聯茂江西一二期廠區120萬張都已開出，三期明年陸續分階段再開出，每階段各30萬張，目標至2023年第2季達成三期120萬張全開。

此次展會聯茂也展示今年成功開發的新材料產品背膠銅箔 RCC（Resin Coated Copper)。聯茂介紹，該新材料擁有五大優勢包含：無玻纖布(Glass Free)有效降低總板層厚度玻布越薄越貴，克服最小厚度限制(15-20um)。簡化PCB預疊製程並降低生產成本。介電常數(Dk)及阻抗控制較佳因RCC使用純膠材料，可維持穩定介電常數。雷射加工性較佳。耐摔落衝擊性因該材料彈性佳、延伸性高，常用於PCB最外層，可增加手持裝置的耐衝擊力，有效降低摔落衝擊時的元件脫落問題。

聯茂看好，未來5G網路全面普及下，基於聯茂背膠銅箔IT-701GRCC、IT-702GRCC上述等優質特性，有助獲得手機相關OEM、ODM廠青睞且有效簡化PCB板廠製程。

另外聯茂在5G領域布局完成，依據說明，聯茂自2019年初起，應用於5G基礎建設等高速高頻材料皆已放量，無論是基地台使用之low loss、very low loss或是核心網設備應用之very low loss、ultra low loss等相關產品皆有全面性的產能以滿足未來5G市場大幅攀升的需求，聯茂也已全面切入歐美、南韓等基地台客戶。

至於5G 相關Datacenter 與HPC方面，聯茂提到，隨著未來網路速度和資料流量的提升，終端網通設備商對銅箔基板的規格和需求也相對攀升，聯茂所開發之低電性耗損等產品深受客戶信賴採用於超大規模資料中心與其他品牌網通設備商。

聯茂指出，對應PCIe Gen 5伺服器平台的Intel Eagle Stream 與AMD Zen4 Genoa之高速材料IT-968G已通過認證。過往聯茂的Mid-loss材料及Low Loss材料已被廣泛應用在Intel Purley、Whitley和AMD Zen3 Milan，未來在PCIe快速提升下，基於聯茂的領先技術和產能規劃，此高速材料將大幅受惠於市場技術升級之發展趨勢。

另外在交換器設計升規至800G傳輸速度下，聯茂的超低延遲、超低電性耗損之IT-988系列材料也已開始積極認證於各大終端客戶。