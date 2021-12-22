聯強獲利搶搶滾 內資連三日擁護

看準智慧家庭將產生的新服務需求，聯強（2347）集團今（22）日表示，旗下通達智能運籌攜手多家品牌商，繼今年中在桃園開設全新形象服務中心後，年底將陸續在台中、台南市區精華地段，開設全新形象服務中心，期能進一步提升顧客的售後服務體驗。

聯強近期大受投信青睞，連續三日大幅買超，每日均大買1.2萬張以上，累計近三個交易日買進4.1萬餘張，不過外資則是相反、大賣2.79萬張，雖然呈現土洋對作，不過聯強在內資進駐下，今日股價來到每股66.00元、站上所有均線，上揚1.54%。

聯強今年前三季，營收2,849億元，達同期新高；稅後淨利142.2億元，每股盈餘8.53元，今年可望順利賺進一股本。

聯強表示，今年榮獲「台灣十大金磚企業」殊榮的通達智能運籌，深耕售後服務已有三十餘年，從「聯強保固，快速維修」時期就以維修服務打響名號；近年來售後服務已從產品維修，拓展到配送安裝、連網設定、產品維護保養等範疇，提供用戶全方面的使用服務；也因為拆解服務環節與高水準的服務品質，累計已吸引超過40個品牌廠商，指明通達運籌作為協力服務夥伴，保障銷售末端的品質。

在3C產品、智能家電及裝置連網成為智慧家居的趨勢下，消費者購買3C及家電產品，更加重視產品的交付、安裝、設定、維修各環節的服務，使得「售後服務」產生新商機。通達智能運籌總經理林憲群表示，通達形塑兩種模式雙軌經營售後服務中心，「整合型服務中心」，提供消費者多品牌、多產品線的售後服務，能現場維修產品，亦能視情況預約到宅服務；「品牌專屬形象中心」則與品牌商合作，為品牌量身打造，依據品牌經營規模，滿足顧客不同層次的需求，同時達到品牌服務的經營效益。

通達智能運籌背後有聯強國際集團強大的資訊整合與數位串流能力，擁有全台最多科技產品及智慧家電的「原廠授權維修服務認證」，提供夏普(SHARP)、惠普(HP)、小米(MI)等14個品牌顧客安裝、技術支援、以及維修保固；今年再擴增授權品牌，為安麗(AMWAY)與山葉音樂(YAMAHA)提供原廠規格的現場維修服務。通達智能運籌具備標準流程與數位實力，透過大數據分析，持續數位優化智能維修經驗庫，可協助合作的品牌商，達到最適備料與精準維修。