伺服器、手機、NB持續升級 散熱族群喜迎金虎年

受惠於伺服器整機出貨量明年續增、韓系手機訂單回流，以及筆電市場中商用筆電續旺、蘋果也傳出2022年將推出採用4奈米的M2晶片帶動下，近期散熱族如建準（2421）、雙鴻（3324）、安力-KY（5223）等樂觀看待明年營運，喜迎金虎年。

建準11月營收站上高檔水準，來到13.3億元，改寫279個月新高，累計前十一月營收為122.5億元，年增6%，也同步改寫25年以來新高。法人表示，建準明年開出新產能下，營運可望再添新柴火，今（22）日早盤建準股價量能增溫，急拉漲停板，來到每股44.05元。

法人表示，建準今年前三季因為正在搬家，無力接手市場急單，只能顧基本盤，不過第3季在北海廠擴增200萬台產能之下，帶動11月營收回升，可以說第三季營收、獲利表現已是谷底。

法人指出，由於建準大吃伺服器訂單，且伺服器風扇本季訂單明顯升溫，2022年更是具有相當成長性之下，預估建準明年營收將有雙位數成長，營收持續改寫新猷。

安力-KY 21日召開法說會，法人也表示，安力在連續兩年高度成長的高基期下，營收仍然成長約5-10%。明年伺服器占比將從2021年約6%，2022年期望有營收雙位數占比，就是受惠於北美伺服器業者及博通訂單成長 。

至於車用方面，安力-KY 2021年車用只有營收占比1％，2022年車用比重會成長至3％以上。據悉，安力-KY 在車用激光雷達產品布局成功，且激光雷達應用主要在中國大陸的電動智能車，該公司樂觀看待未來車用市場占比可望大幅成長。

雙鴻2022年則是各產品線都將保持成長，尤其2021年疲軟的手機熱板 (VC) ，在韓系客戶2022年推出新機重新採用下，手機熱板強勢回歸，第4季拉貨動能迅速加溫，加上商用筆電、顯卡、基地台與車用等需求均全面上揚，內部已上調2022年營收成長目標，估從15%上調至20%。