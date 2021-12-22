金居Q4伺服器應用急單挹注 續推差異化明年看旺

銅箔材料商金居（8358）參加電路板國際展會並展出系列材料布局應用與新品、擴產計畫等。據了解，由於第4季金居配合伺服器eagle stream應用急單挹注，在試產量已超預期，反應伺服器應用需求強，金居並計畫明年持續差異化策略新品帶動營運表現。

金居總經理李思賢接受訪問提到，金居11月eagle stream 試產的量已超過預期，近期急單並由RG-312材料支援，該材料精緻度與技術進一步較311升級且含銅價格也因此提升，金居持續配合客戶端市場需求目標明年伺服器營收30-35%占比將創新高，RG-313也開始測試瞄準PCIe Gen 6與高速應用。

展望未來，李思賢表示，目標明年第1季營運優於今年第1季，下半年在Whitley及Eagle Stream佔比提高下，營運可望比上半年好，全年也盼優於今年，公司差異化策略持續顯現，特殊銅箔今年出貨已穩步提升，明年第2季至下半年也盼望如此，特殊銅箔因能見度較高，目標明年平均占比約35%至40%。

由於市場與客戶端需求迫切，李思賢也說，金居爭取新廠產能早日開出，希望明年第4季就能陸續開出產能，2023年每個月再開一條線，月產約240噸，預計2023年下半年可以開到每月960噸。