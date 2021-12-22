中保科砸5億 建AI科技自動化工廠

中保科技（9917）佈局AI、5G產業再出招! 今(22)日宣布斥資五億元在新竹設廠，投入立捷智慧工廠發展 AI自動化服務，今(22)正式舉行動土儀式，也為中保科技多元化智能製造布局開啟新的一頁，並宣示中保科技正式跨入AI智能製造的重要里程。

中保科此次設廠新竹，就是看好未來智慧城市、智能社區增長所帶來的潛力，也是我們跨入「多元產能，少量多樣」研發代工產業的重要策略突破。

因為中保科技集團44 年來不斷創新與滿足客戶需求下，已發展為擁有60萬客戶的科技集團，立捷國際於2001年納入集團旗下，主要從事保全主機、感知器以及相關系統研發製造，該工廠不僅是台灣第一、也是唯一，讓台灣保全科技從研發、設計到製作生產的一條龍製程的AI工廠，擦亮MIT的招牌，也達到防止技術外洩的萬全保障。

立捷國際智慧工廠預計興建地上4層與地下１層；佔地4,283平方公尺總坪數達2,940坪，尤其新增SMT自動化產線、機械手臂智慧化產線、自動倉儲系統。中保科技副董事長林建涵表示，智能工廠關鍵就是在不增加人力的情況下，就能達到利用智慧工廠自動化來增加產量。

中保科技整合事業本部執行長李榮貴說，該工廠可快速因應在ＡIoT物聯網時代「少量多樣」的生產模式及客製化需求。預計民國112年3月完工後的立捷新竹智慧工廠，引進自動化設備後，113年產能產量預估可增加整體產能3.69倍，產量逹3倍以上。

此外，新建廠房屋頂將設置太陽能發電系統及生態綠化停車場，以提升能源自主，創造綠色經濟，進而促進環境永續發展。中保科技也將持續延攬AI科技優秀人才，積極轉型投入智慧化及自動化生產。並以符合智慧技術元素及智慧化功能，以期打造同時兼具「智慧溯源」、「智慧生產」及「智慧出庫」之核心優勢的專業研發製造中心。

林建涵表示，物聯網透過大數據的累積應用、AI計算，使用智慧化機器人生產工具，連結人力與機器，精準針對需要製造，可快速反應市場需求，減少成本耗費，提高勞動效率與生產品質，提供客戶更優質的服務。例如網路龍頭Google就擅以鉅量數據分析來提供適應個別消費者的獨特體驗。