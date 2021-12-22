鴻海富智康的印度附屬公司BFIH 擬在印度兩證交所掛牌

鴻海（2317）旗下富智康（FIH）董事會今（22）日宣布，建議將其印度附屬公司BFIH（BFIH為印度最大電子製造服務供應商）分拆，並於印度兩大主要證券交易所(孟買證交所及印度證交所)獨立上市。

BFIH為FIH間接全資附屬公司。於建議分拆完成後，FIH於BFIH的持股 比例預計將減至不少於75%，因此，BFIH將繼續為FIH的附屬公司，FIH將繼續於其綜合財務業績內，綜合計入BFIH集團之財務業績。

BFIH按EMS市場收入份額計，為印度最大EMS供應商，於印度南部三個園區營運。BFIH集團為行動電話以及機械、電動車、電視、耳戴式裝置、 電訊及網絡產品以及資訊科技硬件之原設備製造商(「OEM」)提供EMS。

除了其主要包括製造服務之EMS服務外，BFIH正建立為OEM(即其擁有品 牌的客戶)提供全面、縱向整合「一站式解決方案」之能力，其包括一系列 原設計製造(「ODM」)服務(包括產品設計及開發、零組件製造及採購、 物流及售後服務)。

BFIH所提供服務旨在使客戶得以降低製造成本、改善 供應鏈管理、減少陳舊存貨及產品交付實現時間，並加快其上市時間、 量產時間及資金時間要求。

富智康之前預估，2021年全年可望獲利，較去年虧損 1.73 億美元轉虧為盈，主要在於疫情衝擊減少，產量有所提高，加上進行成本控制減少支出，在各項因素改善下，毛利率和營利率均有所改善。