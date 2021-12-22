鴻海富智康的印度附屬公司BFIH 擬在印度兩證交所掛牌

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）旗下富智康（FIH）董事會今（22）日宣布，建議將其印度附屬公司BFIH（BFIH為印度最大電子製造服務供應商）分拆，並於印度兩大主要證券交易所(孟買證交所及印度證交所)獨立上市。

BFIH為FIH間接全資附屬公司。於建議分拆完成後，FIH於BFIH的持股 比例預計將減至不少於75%，因此，BFIH將繼續為FIH的附屬公司，FIH將繼續於其綜合財務業績內，綜合計入BFIH集團之財務業績。

BFIH按EMS市場收入份額計，為印度最大EMS供應商，於印度南部三個園區營運。BFIH集團為行動電話以及機械、電動車、電視、耳戴式裝置、 電訊及網絡產品以及資訊科技硬件之原設備製造商(「OEM」)提供EMS。

除了其主要包括製造服務之EMS服務外，BFIH正建立為OEM(即其擁有品 牌的客戶)提供全面、縱向整合「一站式解決方案」之能力，其包括一系列 原設計製造(「ODM」)服務(包括產品設計及開發、零組件製造及採購、 物流及售後服務)。

BFIH所提供服務旨在使客戶得以降低製造成本、改善 供應鏈管理、減少陳舊存貨及產品交付實現時間，並加快其上市時間、 量產時間及資金時間要求。

富智康之前預估，2021年全年可望獲利，較去年虧損 1.73 億美元轉虧為盈，主要在於疫情衝擊減少，產量有所提高，加上進行成本控制減少支出，在各項因素改善下，毛利率和營利率均有所改善。

印度 富智康 鴻海

延伸閱讀

鴻海印度廠試產iPhone 13

鴻海增資昇煒 攻車載光達感測

相關新聞

大馬水患 台鏈迎轉單

馬來西亞周末大淹水，道路中斷、民眾撤離，打亂電子業節奏，全球石英元件大廠NDK兩座廠房淹水停工，晶片設備製造業者貝思半導...

台南地震 科技業虛驚

台灣昨（21）日傍晚發生芮氏規模4.6地震，地震深度9.4公里，最大震度位於台南4級，所幸晶圓雙雄台積電、聯電、面板大廠...

美光財報犀利 記憶體廠振奮

美國記憶體晶片大廠美光20日公布上季財報與展望均優於預期，並看好大部分PC客戶庫存調整已完成，明年非記憶體零組件缺料狀況...

群聯攻車用 毛利率看俏

美光全力衝刺當紅的車用領域，現為全球最大車用嵌入式記憶體（eMMC）供應商，群聯則是美光唯一相關晶片協力廠，並取得車用e...

大摩：半導體缺貨潮 明年結束

台灣摩根士丹利證券執行董事詹家鴻昨（21）日示警，半導體缺貨狂潮明年將結束，2022年產業成長幅度將大幅收斂，手機、PC...

半導體指標廠 不認同景氣走弱

外資摩根士丹利證券示警半導體缺貨狂潮將結束，2022年上半年面臨庫存調整壓力，但聯發科、聯電、力積電等國內半導體指標廠均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。