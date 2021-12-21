快訊

免用小黃卡！歐盟承認我國疫苗接種證明 加速雙邊入境通關

「蕾神之鎚2」火速上映！李靚蕾爆黑人、范瑋琪關係

影／國際光電大展登場 大秀元宇宙商機

經濟日報 / 記者劉玟妤宋慧昱／台北即時報導
2022國際光電大展21日登場，元宇宙、衛星通訊等最新科技，廠商秀出最新款的AR智慧眼鏡，主打眼動追蹤技術，轉動眼睛就能操控實境畫面。記者宋慧昱/攝影
2022國際光電大展21日登場，元宇宙、衛星通訊等最新科技，廠商秀出最新款的AR智慧眼鏡，主打眼動追蹤技術，轉動眼睛就能操控實境畫面。記者宋慧昱/攝影

未來的AR眼鏡長什麼樣子？我們又如何與虛擬世界互動？或許不需動手，只要一個眼神，轉轉眼球就能操作。廠商搭上元宇宙熱潮，打造最新款眼動AR智慧眼鏡，主打眼動追蹤技術，轉動眼睛就能操控實境畫面。

2021國際光電大展21日登場，秀出台灣光電以及化合物半導體的最新趨勢。展區設立五大特色主題館，包括Micro LED & 元宇宙智慧眼鏡主題館、化合物半導體主題館、B5G矽光子 & 6G衛星光通訊主題館、車用光電主題館、前瞻學術專區。其中「元宇宙」話題正夯，Micro LED & 元宇宙智慧眼鏡主題館格外受矚。

佐臻（4980）董事長梁文隆說，「看到即辨識，辨識即理解，理解即互動」是發展AR智慧眼鏡中重要的一環，將眼球追蹤技術導入AR智慧眼鏡中，可以讓人機互動的介面更加友善。見臻科技執行長簡韶逸則說明，幾乎所有AR、VR廠商都有穿戴式眼動追蹤功能的需求，但有研發的廠商不多。

簡韶逸也提到，由於不同人種的眼睛有差距，因此讓不同人戴上裝置後，可以快速辨識眼睛看的方向，是研發過程中較困難的部分。另外，如何將裝置體積縮小好安裝，也是難題之一。

智慧眼鏡 AR 元宇宙

延伸閱讀

遠傳成立全台第一「5G元宇宙加速器」搶佔虛擬經濟商機

弘凱：南通新廠產能可達深圳廠10倍 2023年量產

鴻海進軍「元宇宙」 工業富聯一度漲超1.6%

鴻海旗下工業富聯升0.41% CEO稱積極布局元宇宙產業鏈

相關新聞

研調：台積電年營收居全球第3大半導體廠 聯發科升至第9

研調機構IC Insights預估，今年全球將有17家半導體廠年營收超越100億美元，台積電將維持第3名，聯發科將躍居第...

鴻海印度工廠試產蘋果iPhone 13 明年2月當地量產

根據印度媒體報導，蘋果已開始在鴻海集團（2317）位於清奈市（Chennai）的工廠試產iPhone 13，預計於今年2...

被科技大老盛讚半導體業推手 蔡政府恐怕要感到汗顏

今天蔡英文總統出席國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮，各界關注的重點是拋出大新竹升格議題後，蔡總統會不會在新竹當地進一步說明她的政策理念，但力積電董事長黃崇仁在現場的一席談話更引起了我的注意。黃崇仁說，前朝（國民黨）執政時台灣半導體還不是護國神山，是因為蔡英文對半導體產業的努力跟重視，「一定要把功勞給蔡英文。」

廣達再砸4.46億元 擴充美國田納西州廠伺服器產能

廣達（2382）繼11月增資美國子公司後，今（21）日再公告，公司追加間接以現金增資子公司QIL、AIC、QMI、QMN...

小股東扳倒三大通路商 光洋科撐傘團籲獨董吳美慧別撤

光洋撐傘團團長莊世雄今天信心十足表示：「根據各方人士的可靠消息，已經有超過50%的股民支持光洋科現今經營團隊，這不僅僅是...

中美晶化合物半導體布局有成 國際光電大展秀成果

中美晶（5483）集團積極發展化合物半導體，如碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)、砷化鎵(GaAs)、鉭酸鋰(LiTaO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。