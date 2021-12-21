影／國際光電大展登場 大秀元宇宙商機

未來的AR眼鏡長什麼樣子？我們又如何與虛擬世界互動？或許不需動手，只要一個眼神，轉轉眼球就能操作。廠商搭上元宇宙熱潮，打造最新款眼動AR智慧眼鏡，主打眼動追蹤技術，轉動眼睛就能操控實境畫面。

2021國際光電大展21日登場，秀出台灣光電以及化合物半導體的最新趨勢。展區設立五大特色主題館，包括Micro LED & 元宇宙智慧眼鏡主題館、化合物半導體主題館、B5G矽光子 & 6G衛星光通訊主題館、車用光電主題館、前瞻學術專區。其中「元宇宙」話題正夯，Micro LED & 元宇宙智慧眼鏡主題館格外受矚。

佐臻（4980）董事長梁文隆說，「看到即辨識，辨識即理解，理解即互動」是發展AR智慧眼鏡中重要的一環，將眼球追蹤技術導入AR智慧眼鏡中，可以讓人機互動的介面更加友善。見臻科技執行長簡韶逸則說明，幾乎所有AR、VR廠商都有穿戴式眼動追蹤功能的需求，但有研發的廠商不多。

簡韶逸也提到，由於不同人種的眼睛有差距，因此讓不同人戴上裝置後，可以快速辨識眼睛看的方向，是研發過程中較困難的部分。另外，如何將裝置體積縮小好安裝，也是難題之一。