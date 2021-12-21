偉詮電USB PD晶片出貨暢旺 明年再看增雙位數百分比
IC設計廠商偉詮電（2436）今年業績成長明顯，尤其是主力產品USB電力傳輸（PD）晶片出貨暢旺，至今仍供不應求，是重要成長動能，全年相關出貨量估計將達創紀錄的超過2億顆水準。法人估計，該公司USB PD晶片明年出貨量持續看增，有望成長雙位數百分比，占整體業績比重將上看五成，並推動公司整體業績再突破紀錄。
偉詮電累計前11月合併營收為32.77億元，年增近四成，今年前三季業績就已經超過去年全年營收表現，全年業績篤定將續創新高。
偉詮電的USB PD晶片業務，近幾年成長快速，2019年相關出貨量約6,000萬顆出頭，去年一舉躍升到1.45億顆，今年更是將超過2億顆。
目前USB PD晶片占偉詮電整體業績比重約四成，應用於NB充電器、手機、遊戲機等領域，法人估計，隨著其明年相關出貨量持續增長，業績占比有望挑戰五成。
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