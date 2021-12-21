Pure Storage公布 2022年亞太地區儲存趨勢預測

專為多雲環境提供儲存即服務的國際業者Pure StoragePure Storage今天公布2022年亞太區儲存趨勢，包括技術人才爭奪戰開打、備份與復原將成為現代化資料防護利器、持續追求環境永續發展等，並認為疫後引發的彈性消費模式更暢旺，訂閱服務和軟體服務興起帶動產業整合，且數位轉型競賽將推動IT供應商與技術夥伴更密切的合作關係以簡化營運，只選擇與各領域的第一或第二名合作。

Pure Storage今年在所有關鍵地區、產品與客戶群皆持續穩定擴大，今年所有產品線於全球市場皆實現二位數季度成長，第三季營收年增率（YoY）上升37%，為協助企業迎戰全球復甦下的各項挑戰，今天公布2022年亞太區儲存趨勢如下：

趨勢一：企業技術人才爭奪戰開打

隨著全球經濟復甦，人才需求預期將呈現急遽成長，帶動薪資上漲，員工也將更偏愛那些能夠提供居家彈性上班，並擁有良好環境、社會和企業治理（ESG）規劃的企業。預料科技領域相關技術人才（例如容器、資料分析、資安等領域）需求將擴大，甚至可能出現短缺與爭競的情況。

趨勢二：容器將成為企業競爭優勢

數位轉型將在2022年加速發展，並且集中於那些能幫助企業取得競爭優勢的項目上，例如擴大投資容器化技術和Kubernetes服務技術，企業將持續發展其特有的雲端原生應用程式與容器化微服務。而容器和Kubernetes技術預期在2022年將會更加熱門，例如隨著漏洞管理與通報能力越來越受到重視，專門提供Kubernetes應用程式安全的新創資安廠商也將會增加。

這兩項技術將重塑IT人員開發及執行應用程式的方式，進一步大幅改善企業IT運營效率，為企業帶來競爭優勢。

趨勢三：備份與復原將成為現代化資料防護利器

對資訊長（CIO）來說，最重要的工作是維護公司資料資產，將其發揮出最大效益。過去這兩年疫情催化下，勒索病毒攻擊數量大幅增加，現階段僅擁有資安解決方案已無法有效全面遏止勒索軟體，仍必須多方藉由資料備份功能來建立安全副本，企業一旦面臨勒索病毒事件也能迅速復原資料，有效避免營運中斷。未來「信任基礎架構」也將孕育而生，藉由區塊鏈和安全憑證這類不可被篡改的技術來解決數位領域的身分認證問題。

趨勢四：雲端服務無所不在

為了加快轉型腳步，世界各地企業將競相擁抱雲端運作模式，甚至在企業內建置雲端，一切採用雲端模式來運作，幫助企業營運自動化，並打造彈性的基礎架構，為企業提供隨選資料服務。預測未來將出現更多自動化與協調工具，幫助企業輕鬆部署雲端運作模式。不僅如此，訂閱服務也將成為另一種常態，為企業帶來更大的靈活性。對於非核心的業務，企業將追求速度、永續性與簡易性，並選擇採用即服務（as-a-service）將心力和資金集中在核心業務上。

趨勢五：持續追求環境永續發展

隨著全球企業朝向淨零排放目標邁進，擁有透明化與可稽核的ESG治理將成為許多公司的首要任務，政府單位也將針對部分不遵守ESG規範的企業進行管制或提高賦稅。從科技層面來看，企業將陸續投資可節省能源的技術，例如快閃儲存亦是其中之一。Pure Storage連續8年相關資料，幫助全球客戶節省下約40億千瓦小時（kWh）的能源使用。

趨勢六：鄰近技術（Technology adjacencies）創造新典範

隨著全球邁向5G以及更新的技術，物聯網將使得更多資料在邊緣區域產生以及需要被蒐集，因此擁有完善的分散式IT基礎架構就更加重要，能夠管理與保護中央及邊緣所儲存的資料。透過數十億的感測器將為企業蒐集大量非結構化資料，提供更多的商業洞見。

此外，另一個相鄰區域Web 3.0也即將誕生，我們正在見證下一波的典範轉移，由邊緣運算、去中心化資料網路（區塊鏈）以及人工智慧（AI）這三項基礎所建構出來的Web 3.0。Web 3.0將促使分散式使用者和機器不再需要透過第三者，就能夠透過點對點（peer-to-peer）網路彼此交換資料，這使得資料擁有權移轉到一種開放、無信任、無權限的框架底下。