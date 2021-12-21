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台灣大時空訊息限時開放 全民封存感動相約更好未來

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣大哥大（3045）以科技力創造感動，限時開放「時空訊息」服務，邀請全民封存當下的感動、心意與期待，傳遞到未來。即日起至12月31日，所有跨電信平台用戶皆可免費參加，以文字、照片或影音形式，將10則想給自己、家人或朋友的祝福，封存到台灣大「時空訊息」網站，就能在5年後準時發送給收件人，重溫當時的那份感動。

包括勇奪台灣史上首面奧運柔道銀牌的楊勇緯，以及今年摘下個人生涯LPGA首冠的高球好手徐薇淩，另外還有鞍馬王子李智凱、體操精靈丁華恬、網球選手莊吉生及帕運泳士陳亮達等台灣大體育家族選手，也都將透過「時空訊息」許願，期盼為台灣傳遞正面能量。

台灣大去年重啟「時空訊息」活動，帶動全民許願熱潮，短短11天發送的訊息量，是2015年首次舉辦的3倍，其中網外用戶佔比高達6成以上。楊勇緯表示，希望5年後自己能夠對社會有更多公益回饋，鼓勵並幫助更多有志於投入柔道的學弟妹，大家共同在賽場上發揮「Open Possible 能所不能」的精神，為台灣爭光。徐薇淩指出，希望自己能把握、珍惜、享受每個當下，這5年可以靜下心來，一步步踩穩心中設立的目標，包括在美巡賽拿下更多冠軍，以及參加巴黎奧運，讓世界看見台灣。

台灣大「時空訊息」活動提供客製化服務，不限電信平台皆可使用，用戶只要將臉書、Line等社群平台帳號綁定註冊，即可輕鬆一鍵登入，製作專屬的時空訊息。此外，更提供12組精心設計的底圖，結合聖誕節、情人節等熱門節慶，用戶不需花時間自行設計背景，直接套用底圖就能創造充滿儀式感、更有溫度的許願訊息，將每一刻的感動傳遞到未來。

台灣大哥大 徐薇淩

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