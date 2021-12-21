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由田參加電路板國際展會 秀PCB新檢測設備

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

AOI廠商由田（3455）今日在電路板國際展會展示新品，由田指出，已針對PCB領域推出一系列延伸檢測設備，目前三大產品線包含載板、軟板、HDI/PCB檢測設備，產品布局已趨完整。

由田近年來持續以載板設備為主力，受惠於載板供需缺口仍處於擴張趨勢，各大載板廠的擴廠動作不斷，加上傳統PCB廠也相繼投入載板研發生產，預估載板設備今年將為由田帶來倍數以上的營收貢獻，加以由田成功推出製程全段AOI檢測設備，可協助載板廠進行製程管控、達到智慧製造目標，明年載板營收可望持續看旺。

由田表示，於軟板及HDI缺口持續進行突破，於軟板檢測針對Sheet to Sheet及Roll to Roll料片皆有專門之對應機台，提供Inline及Offline的高速雙面檢測設備，檢測速度大幅提升，為客戶進行效能提速。另方面於硬板HDI領域亦推出一系列自動及手動檢測設備，高階 PCB、Mini LED 載板等檢測領域，多項新產品陸續通過客戶驗證，已打入國際大廠實現量產目標，整體佈局效益持續發酵，

由田為兩岸唯一廣布電路板、半導體及顯示器領域之設備商，近年積極調整產品線，進行毛利率優化，擴大覆蓋廣度與技術深度有成，今年前11月公司營收24.56億元，已超越去年全年。

PCB

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