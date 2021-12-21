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智聯服務辦現增將募資3.14億 強化營運動能

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

宏碁旗下子公司智聯服務（6751）於今（21）日召開董事會通過現金增資案，預計發行新股6,970張，暫定發行價格為每股45元，預計募集資金3.14億元，募資後實收資本額擴增至2億元。

智聯服務長期深耕台灣半導體產業客戶，並以宏碁集團豐沛的資源，隨著尖端客戶的腳步，擴展全球市場，建立全球化利基點。2021年1到11月合併營業收入達11.1億元，較去年同期成長約28%；2021年前11個月合併營業收，已超越成立以來各年度全年的營收，創下歷史新高，繳出自2020年12月掛牌以來漂亮的成績單。

智聯服務總經理韓政達表示，台灣半導體是領先且獨步全球的重要產業，智聯服務以半導體客戶為核心的發展戰略；智聯服務預計募集的資金，將用於充實營運動能，以支應半導體客戶的成長以及全球營運擴張的需求。

他更進一步表示，隨著全球的情勢，半導體產業逐步往海外擴廠，而智聯服務有著宏碁集團的全球資源，能夠第一時間提供客戶在地化的協助，拉開與其他系統整合同業的差距，這更是聚焦半導體產業客戶的極大利基。

獨有的服務生態鏈（Service Eco-System）聚焦策略，讓智聯服務看見未來成長契機，故透過本次的現金增資，儲備充沛的能量。智聯服務除了提供給客戶，軟、硬體資訊產品外，同時協助客戶維運，甚至提供給客戶維運所需要的IT人力外包服務，再藉由IT人力外包的服務，替客戶提前規劃好因應下一世代所需要的軟硬體資訊產品架構，形成一個完整的服務生態鏈。

半導體 宏碁 生態

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