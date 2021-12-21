台光電擴建新廠擬發可轉換債 籌資不超過35億元

銅箔基板（CCL）廠台光電今（21）日召開董事會通過擬發行上限新台幣 35 億元可轉換公司債一案。台光電說明，為因應來自客戶不斷增加的載板材料需求。

手機主板材料分為標準 HDI 板、Any layer HDI 及類載板，其中類載板介於 IC 載板及 HDI 的產品，台光電統計，該公司在類載板的全球市占超過 90%。台光電將自有類載板技術延伸到載板領域，為日、韓業者以外，唯一以自有技術具備生產載板材料並已取得國際大廠訂單的基板廠商。

在後摩爾定律時代，隨著晶片設計朝向 3D 及異質整合發展，許多先進封 裝技術紛紛因應而生，其中 AiP 技術更伴隨 5G 毫米波通訊浪潮成為技術 趨勢，台光電除主要載板廠外，已獲美系台系等國際終端大廠認證，目前已量產 AiP 相關應用的載板材料產品給主要載板客戶，獲得客戶正面回饋，並積極認證更多新案。

由於國內載板廠全球市佔率全球第一，且載板產能大部份集中國內生產，並在未來幾年皆紛紛加大資本支出投入擴廠增產，未來載板材料有供不應求的可能。

台光電指出，規劃在國內擴建具備高度自動化、高潔淨度，半導體 等級的全新現代化廠房，達成更即時、精準的製程，除了更貼近服務客戶， 縮短產品交期，並滿足客戶在地供應的需求。

根據台灣電路板協會 （TPCA）出版的 PCB 高階技術缺口與發展藍圖中可發現，載板的自主化程 度最低，約七成的關鍵材料需依賴外商，顯見台光電在此領域仍有很大的成長潛能。

台光電強調，在高速低損耗及 HDI（5G 手機等）兩大類產品雙成長引擎的帶動下，即使全產 能生產銷售，仍供不應求，並以開拓載板應用為第三個成長引擎。

台光電除既定 2022 年黃石廠及昆山廠各增加 30 萬張月產能外，於昆山廠再增購設備添加 45 萬張的月產能，預計於 2023 年中開出。