XPG推新品 CASTER系列DDR5-7000電競超頻記憶體

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG 於今（21）日推出專為電競高手、科技玩家與超頻達人打造的 CASTER 系列 DDR5 電競超頻記憶體。擁有高達 7000MT／s 的飆速性能，並內建 PMIC （電源管理晶片） 與 ECC （校正錯誤碼） 功能，讓玩家們體驗新世代 DDR5 記憶體的極速快感以及更可靠穩定的運算效能。

XPG CASTER 系列電競超頻記憶體提供 6000／6400／7000 MT／s 三種傳輸速度，高達 7000 MT／s 比標準的 DDR4-3200 快了兩倍的速度。並且加入了電源管理晶片（PMIC） 與錯誤修正功能（On-die ECC），提供 16GB容量，提供又快又穩的性能以及不同的使用需求組合。

XPG CASTER RGB DDR5 以線條與大型三角造型的 RGB 發光區域，搭配具有科技質感的鎢灰色塗裝，打造出未來感十足的散熱片外型，並且支援各主機板品牌的光效調控軟體，讓玩家可隨意調整自己喜愛的RGB光效呈現方式。除此之外，CASTER 系列也推出無發光的標準版，滿足喜愛低調無光的玩家需求。