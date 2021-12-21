廣達再砸4.46億元 擴充美國田納西州廠伺服器產能

今天蔡英文總統出席國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮，各界關注的重點是拋出大新竹升格議題後，蔡總統會不會在新竹當地進一步說明她的政策理念，但力積電董事長黃崇仁在現場的一席談話更引起了我的注意。黃崇仁說，前朝（國民黨）執政時台灣半導體還不是護國神山，是因為蔡英文對半導體產業的努力跟重視，「一定要把功勞給蔡英文。」

2021-12-21 16:25