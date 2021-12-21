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廣達再砸4.46億元 擴充美國田納西州廠伺服器產能

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
廣達。本報資料照片
廣達。本報資料照片

廣達（2382）繼11月增資美國子公司後，今（21）日再公告，公司追加間接以現金增資子公司QIL、AIC、QMI、QMN，將砸下1,600萬美元（新台幣約4.46億元），廣達指出，主要是配合營運需求，擴充美國田納西州納許維爾廠伺服器產能。

廣達今日公告，廣達將增資Quanta International Limited （QIL），再轉增資Access International Company （AIC），再轉增資Quanta Manufacturing Incorporation （QMI），再轉增資Quanta Manufacturing Nashville LLC （QMN）。

廣達指出，上述公司皆為本公司依投資流程持股100%之子公司；廣達本次現金增資金額為1,600萬美元，匯率為27.85。

廣達表示，主要是配合營運需求；QMN為廣達在美國田納西州納許維爾的子公司，該廠主要負責維修筆電及組裝伺服器，本次增資案主要是為伺服器產線擴充。

事實上，本次廣達增資案為追加金額，廣達原先就規劃針對田納西州納許維爾廠增資4,200萬美元，今年11月12日廣達已公告間接以現金增資子公司QIL、AIC、QMI、QMN，當時金額為2,600萬美元（新台幣約7.24億元）。

廣達持續看好伺服器業務動能，廣達資深副總經理暨雲達科技總經理楊麒令日前指出，目前來看，伺服器缺料將持續到2022年下半年，缺料主要仍集中在IC晶片部分，因此有部分訂單會遞延出貨，儘管如此，廣達明年伺服器業務目標仍會成長。

楊麒令表示，廣達伺服器明年目標雙位數增長，業務成長動能強勁，除新增客戶外，既有大型雲端服務供應商（CSP）需求也有增長。

廣達

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