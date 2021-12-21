弘凱光電鎖定智能車用及顯示三大領域 明年初將掛牌

弘凱光電（5244）有別於傳統LED，弘凱光電朝向LED光電整合元件及光電感測元件的半導體封測領域發展，該公司指出，鎖定智能家居、車用光源及亮化顯示三大領域，並深耕高品質及利基型市場，明年營運持續看好，並預計於2022年1月中旬以光電類股掛牌上市。

弘凱光電於2005年成立，係屬LED產業鏈中游之專業封裝製造商，主要產品可分為可見光LED及不可見光LED二大類；其產品終端應用領域市場可分為智能家居、車用光源及亮化顯示三大市場，弘凱光電最終銷售對象均以全球知名之筆記型電腦品牌廠、家電品牌廠及汽車品牌廠為主，產品品質及技術深獲國際大廠之肯定及信賴。

凱光電將以LED封裝技術為根本，積極開發光能結合電能之感測新產品，包括距離感測、手勢感測及偵測駕駛行為之光感測元件，及最新應用於5G網通及電動車等第三代半導體必備之高階光耦合器等，符合2025年感測市場之未來複合年均成長率將為20%之發展趨勢，市場看好該公司未來成長潛力。

此外，弘凱光電為有別於一般從事背光、照明之傳統LED封裝同業，增加不可替代性，而精準鎖定高品質及利基型市場並依客戶需求提供專屬應用服務，以持續保持優異之獲利能力，且弘凱光電為增加競爭門檻，未來將自主開發IC，進而布局模組化產品，以成為兼具IC設計及測試能力之整合LED及半導體之封裝廠，有助於弘凱光電未來營運績效與長期發展。

因此在弘凱光電之產品布局及營運發展策略持續發酵之下，將能為弘凱光電之未來營運注入新的成長動能，且為因應未來產能不足，興建中之南通新廠預計於2022年第四季完工，2023年1月貢獻產能，也能為弘凱光電之營運規模產生助益，未來整體營運成長可期。