鴻海印度工廠試產蘋果iPhone 13 明年2月當地量產

根據印度媒體報導，蘋果已開始在鴻海集團（2317）位於清奈市（Chennai）的工廠試產iPhone 13，預計於今年2月在印度生產新機，用於印度國內及海外市場出口。

隨著半導體供應得到改善，蘋果已計畫擴大iPhone 13 生產區域，行業高層透露，鴻海位於印度清奈的工廠目前已試產iPhone 13，並預計明年2月開始量產，直接供應印度當地市場及海外出口。

行業高層指出，在印度生產的iPhone 13將有助於蘋果改善該機在全球市場的供應，因為在印度生產的iPhone 13通常有20-30%用於出口。

對此，蘋果及鴻海皆未回應此消息。

據報導，目前，iPhone 11、12是印度國內蘋果銷量最高的機型，上述兩隻機種由鴻海生產，而第二代iPhone SE 則由緯創位於班加羅爾（Bengaluru）的工廠生產。

iPhone 13 系列於今年9月在印度上市，其中，iPhone 13 機款銷量超過iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，這也是為何蘋果不打算在印度當地生產iPhone 13 高階機型原因之一。