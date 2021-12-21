快訊

不跟進英國？第三劑疫苗間隔不縮短 李秉穎曝2原因

中職／打爆富邦換總仔 網熱議洪一中、胡金龍如今誰才是贏家？

鴻海印度工廠試產蘋果iPhone 13 明年2月當地量產

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
iPhone 13系列手機。路透
iPhone 13系列手機。路透

根據印度媒體報導，蘋果已開始在鴻海集團（2317）位於清奈市（Chennai）的工廠試產iPhone 13，預計於今年2月在印度生產新機，用於印度國內及海外市場出口。

隨著半導體供應得到改善，蘋果已計畫擴大iPhone 13 生產區域，行業高層透露，鴻海位於印度清奈的工廠目前已試產iPhone 13，並預計明年2月開始量產，直接供應印度當地市場及海外出口。

行業高層指出，在印度生產的iPhone 13將有助於蘋果改善該機在全球市場的供應，因為在印度生產的iPhone 13通常有20-30%用於出口。

對此，蘋果及鴻海皆未回應此消息。

據報導，目前，iPhone 11、12是印度國內蘋果銷量最高的機型，上述兩隻機種由鴻海生產，而第二代iPhone SE 則由緯創位於班加羅爾（Bengaluru）的工廠生產。

iPhone 13 系列於今年9月在印度上市，其中，iPhone 13 機款銷量超過iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，這也是為何蘋果不打算在印度當地生產iPhone 13 高階機型原因之一。

iPhone 13 Pro Max iPhone 印度

延伸閱讀

蘋果可能打造更大的「15吋iPad」 可執行Mac app、將與智慧顯示器競爭

平價5G iPhone傳進入試產

平價5G iPhone規格升級 帶旺供應鏈

新世紀告蘋果侵權 求償2.1億

相關新聞

小股東扳倒三大通路商 光洋科撐傘團籲獨董吳美慧別撤

光洋撐傘團團長莊世雄今天信心十足表示：「根據各方人士的可靠消息，已經有超過50%的股民支持光洋科現今經營團隊，這不僅僅是...

中美晶化合物半導體布局有成 國際光電大展秀成果

中美晶（5483）集團積極發展化合物半導體，如碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)、砷化鎵(GaAs)、鉭酸鋰(LiTaO...

劉德音：淨零碳排是長期趨勢 企業要趕上

台積電董事長劉德音今日參加工商協進會早餐會後接受採訪表示，今日主要討論淨零碳排與政府溝通，淨零碳排是長期的趨勢，台灣必須...

劉德音：零碳排是世界趨勢 台灣應儘快趕上

工商協進會今（21）日)舉辦工商早餐會，台積電（2330）董事長劉德音會後受訪表示，零碳排是世界趨勢，台灣應儘快趕上，今...

郭台銘憂明年缺電 劉德音：政府民間合作超前部署

台積電董事長劉德音今天表示，零碳排是全球趨勢，台灣要盡快趕上，認同2050淨零轉型政策；對於鴻海創辦人郭台銘憂明年會缺電...

節能晶片將成爲新戰場

集微網消息，據韓國經濟日報報導，ESG 標準和大數據有望推動數據中心運營商轉向更高價格、低功耗的晶片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。