遠傳成立全台首個「5G元宇宙加速器」 組隊共創元宇宙　

元宇宙議題今年在科技界引起熱議，各產業對虛擬技術的期待更勝以往。遠傳持續超前佈署創新應用，今（21）宣布成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，積極組隊共創元宇宙。遠傳長期深耕「5G大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、資安、雲端、能源、車經濟等核心能力，加上國際權威機構認證「世界第一」的5G網路，號召新創團隊加入，聚焦在消費者應用與企業客戶兩大解決方案，搶佔虛擬經濟商機。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、政務委員郭耀煌、經濟部次長陳正祺、國發基金副執行秘書蔡宜兼、經濟部中小企業處主任秘書謝戎峰等機關首長，和國內多家重要創投/加速器負責人，今天參與記者會，見證遠傳「5G元宇宙加速器」啟航。

遠傳也邀請多家台灣重要創投公司、加速器夥伴均共襄盛舉，包含中華開發創新加速器、台灣產業創生平台、台杉投資、全國創新創業總會、TTA台灣科技新創基地、SparkLabs Taipei、StarFab Accelerator、DRIVE Catalyst、資策會智慧系統研究所。未來，遠傳將集結台灣新創圈力量，共同迎接元宇宙新世代。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳身為數位轉型的標竿企業，很早就深耕大數據、人工智慧、物聯網、和雲端等技術的應用，並佈建了世界第一的5G網路，成為投入元宇宙應用的重要基礎。

井琪表示，元宇宙是3D的虛擬世界，如同實體世界的數位分身，人們透過AR/VR等人機界面，可以從事社交、商業、金融、娛樂遊戲等活動，感受沉浸式的體驗，甚至還可以超越在實體世界中的一些限制，譬如，空間距離和速度，所以虛擬世界必須和實體世界互補互融。

井琪指出，遠傳自去年推出了「遠傳心生活」行動生活圈的平台，將結合來自不同領域的創新能量，加速開發元宇宙的應用場景，可以期待元宇宙將成為5G的「殺手級應用」。

國家通訊傳播委員會主委陳耀祥表示，台灣5G發展速度、網路品質一直是全球前段班，加速5G應用落地，進而提升台灣產業的國際競爭力，是政府與全民共同的盼望。NCC樂見遠傳持續用心建設5G、搶先布局元宇宙，期待未來進一步結合新創能量，帶動5G元宇宙應用百花齊放。

行政院政務委員郭耀煌表示：5G是驅動產業轉型的重要引擎，行政院今年開始推動雲世代數位轉型計畫，也投入經費推動5G垂直領域發展，以期加速國家數位轉型。遠傳很早即運用電信本業核心能力進行數位轉型，耕耘新經濟的成績有目共睹。期盼能持續結合政府力量、並透過新創團隊加入，為產業注入新血，深化數位轉型力量。

經濟部次長陳正祺認為，台灣新創團隊充滿活力，但需要有豐富的資源挹注，才能讓好點子發展成深具價值的服務。遠傳在消費者與企業市場上的成功值得鼓勵，面對全球元宇宙商機，經濟部樂見遠傳偕同新創團隊創造共好，政府也將研擬虛擬經濟所需要的環境，作為產業界的最佳後盾。

國發基金管理會副執行秘書蔡宜兼表示，扶持國內新創團隊、加速新創成長，帶動產業數位轉型，是國發基金管理會長期以來的重要目標之一。遠傳除了擁有優質的5G，更成功將觸角延伸至智慧城市、智慧醫療、影音娛樂等領域。國發基金樂見遠傳與新創團隊共享資源，幫助新創快速驗證商業價值。未來如果有需要，國發基金也將一秉初衷，全力支持加速器與新創團隊發展。」

遠傳表示，元宇宙讓人們能以數位分身的方式在虛擬世界互動，需仰賴可高速傳輸巨量數據的低延遲網路，才能成就更沉浸、真實的虛擬體驗。遠傳擁有國際行動網路調查權威Opensignal認證的「世界第一」5G網速，提供元宇宙發展最有力的條件。

此外，遠傳旗下橫跨雲端、能源、影音、電商、資安等產業的豐富資源，以及「5G大人物」強大技術團隊、專業的業務與行銷能力、遠東集團資源，將提供新創團隊各種開發工具、系統、導師、場域驗證以及商轉的能量，縮短「嘗試錯誤」（trial and error）的摸索期。新創團隊則可借力遠傳的行銷業務資源，獲得參與大型專案的機會，逐步累積商譽，共同迎接元宇宙帶來的虛擬經濟新時代。

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示，元宇宙商機巨大，如何跨裝置搭建虛擬空間，為不同人群提供創新體驗，形成價值，進而推動虛擬經濟，是最關鍵的挑戰。所需要的科技，既深且廣。為解決當前新創團隊備戰元宇宙商機的種種挑戰，「遠傳5G元宇宙加速器」依託「遠傳心生活共創平台」與「遠傳大人物生態圈」兩大共創計畫，提供數百位橫跨「大人物」與雲計算技術的專家支援，協助新創盡早驗證元宇宙的商業價值、增加企業商機擴展能力、以及打造合乎資安要求的企業級應用。

遠傳表示，會嚴選新創戰略夥伴，歡迎各大優質創投平台、孵化器/加速器引薦，也期待新創團隊毛遂自薦！「遠傳5G元宇宙加速器」已經展開與國內外生態系夥伴資源對接，共同協助新創事業成功拓展、邁向國際。

「遠傳5G元宇宙加速器」即日起開放招募新創團隊，推出「遠傳心生活共創平台」、「遠傳大人物生態圈」兩大共創計劃，聚焦消費者應用以及企業客戶解決方案，目標每年扶植15個新創團隊，預計明年3月進行初審，獲選團隊將獲得遠傳提供商業模式優化、體驗優化、技術優化、資安補強、平台整合等豐沛的資源，並於明年第3季參與Demo Day成果發表會，協助新創團隊在最短的時間內淬鍊出具有商業價值的創新服務，共同搶佔元宇宙商機。

「遠傳5G元宇宙加速器」兩大共創計畫包括：

1. 「遠傳心生活共創平台」：致力提供消費者多元豐富的行動數位生活體驗，期望邀請更多新創夥伴加入，聚焦元宇宙、5G數位生活、虛擬經濟等產業，提升消費者社交、工作、娛樂、購物、教育體驗，成為消費者的最佳數位夥伴。

2. 「遠傳大人物生態圈」：為企業客戶提供全方位數位轉型解決方案，將專注於大數據、人工智慧、物聯網等技術，深耕在智慧醫療、智慧金融、智慧製造、智慧交通、智慧零售、智慧能源領域等解決方案，將引薦新創團隊介接遠傳自有、客戶場域，進行PoC(概念驗證)、PoS(服務驗證)、PoB(商業驗證)。期望透過與新創夥伴合作，加速帶動產業轉型。