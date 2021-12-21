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TrendForce：估明年伺服器出貨量年增4~5%

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
TrendForce／提供。
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根據TrendForce研究顯示，疫情帶來的新常態，除將成為數位轉型的推手外，也將持續驅動2022年伺服器市場。值得留意的是，2021年潛在未被滿足的需求、及未來伺服器零組件長短料的風險，將成為影響市場的中、長期變數。

以整機出貨量來分析，TrendForce預估明(2022)年伺服器整機出貨量成長率約4~5%，主要的出貨動能仍集中於北美資料中心，年增幅約13~14%。

而從供應鏈的角度觀察，ODM Direct代工模式亦逐漸取代傳統Server市場的商業模式，以提供雲端服務供應商快速回應市場變化的能力。然而，基於變化難測的市場氛圍，TrendForce也假設出兩種伺服器成長走勢預估，其一是關鍵零組件長短料獲得有效改善；其二則是較現況更為嚴峻。

TrendForce表示，基於目前情境來看，伴隨著物料情況逐季緩解，2022年伺服器整機出貨量年成長率將達4~5%，而主要驅動市場動能的要素有三點，首先是受惠於Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa雙平台導入市場，將可能再度刺激企業客戶端伺服器的換機潮與資料中心的基礎建設。

其次，市場普遍認為2022年因疫情所產生的轉型需求，如作典範移轉與新常態，仍會持續驅動雲端市場；再者，國際局勢緊張而導致地緣政治的不確定性，進而造成各國提升資料主權之掌握，促使以特定地理範疇的小規模資料中心需求浮現。

基於前述所提的兩假設情況，TrendForce認為，倘若疫情於明年獲得有效控制，以及國際物流、物料滿足等恢復正常或比預期更佳，此情況將會使伺服器業者開始增加出貨力道，整體伺服器市場出貨量年成長率可達5~6%；而ODM-Direct的年成長率則進一步由原先的13%逼近15%。

然而，若疫情於明年變得更為嚴竣，全球總體經濟持續受嚴重衝擊，進而大幅影響企業投資意願，預估全年伺服器整機出貨量年成長率僅會落在3~4%，且北美資料中心的拉貨動能也會受到影響，ODM-Direct的年成長率僅約10%。

整體而言，在歷經兩年的疫情影響下，企業的彈性部署的趨勢已不可逆，無論總體經濟變化為何，TrendForce對明年ODM-direct伺服器需求皆有雙位數成長的預期，整體伺服器需求亦將維持正成長。

惟仍需持續關注的議題將圍繞在伺服器潛在市場的訂單滿足情況，包含關鍵物料PMIC及Lan chip的滿足率，同時，明年來自Intel與AMD的兩大新平台可否如期導入，進而挹注額外的轉換動能，也將成為該市場的一大變數。

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