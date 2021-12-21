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美光報佳音 台股記憶體股回溫

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球記憶體大廠美光20日發布2022 會計年度第一季營收表現突出，同時，在研調機構普遍對記憶體市況持保守之際，美光對於第二季財測也大幅優於市場預期，顯示美光預期第二季有望淡季不淡，美光傳佳音也激勵今（21）日台股記憶體走勢上揚。

美光週一盤後發布的會計年度第二季財測優於預期，刺激股價盤後翻揚大漲近7%，也帶動今日台股記憶體股走勢，其中，包括三大記憶體股南亞科（2408）、旺宏（2337）及華邦電（2344）盤中股價均上漲2%至4%，另外，模組廠方面，包括威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）、宜鼎（5289）、品安（8088）及廣穎（4973）等股也都是全面上漲表現。

美光會計第一季營收為76.9億美元，高於分析師預期的76.7億美元；經調整後EPS為2.16美元，也高於市場估的2.11美元。

美光表示，2022 年的需求將受到資料中心伺服器部署量增加而受到帶動，另外，5G 手機出貨量，以及汽車、工業市場的需求也將持續維持強勁表現，因此，美光預測，DRAM、NAND 出貨量將在 2022 年財年下半年顯著成長，同時該公司也預估，2022 財年資本支出落在110億美元至 120 億美元之間。

美光 記憶體

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