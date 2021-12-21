鴻海獎學鯨頒獎 助360名清寒學子勇敢築夢

鴻海（2317）今（21）日表示，第五屆「鴻海獎學鯨」清寒獎學金頒獎典禮於本月18日舉行，獲獎學子邀請家人一同出席共享榮耀、現場溫馨感人。總計發放了四千萬元的獎助學金。

有鑑於不是所有的貧困家庭都能領有政府的低收或中低收證明，因此，鴻海教育基金會特別開放第三方公正單位認證的學生也能來申請鴻海獎學鯨，很可能是受到疫情影響，2021年透過第三方認證推薦的申請者比去年成長了6％，佔2021年整體報名人數的45％。為了因應疫情的衝擊，基金會不但選出360名10萬元獎學金得主，還另外加碼400個名額給予防疫獎助學金一萬元。

就讀於成大資源工程系的林芳稼同學表示，由於家中尚有三個弟弟也還在求學，所以她很感謝鴻海獎學鯨幫助她能支付自己與弟弟的學費以及爸爸的醫療開銷。

就讀高科大應用英語系的陳紀宇同學則特別帶著媽媽從高雄北上來參加典禮。紀宇表示，媽媽因為家中經濟及身體都不佳，因此已經三十幾年沒有來台北了，但隔天就是媽媽的生日，所以特別想把這個榮耀送給媽媽當做生日禮物。

當現場響起生日快樂歌時，媽媽驚喜得流下高興的眼淚，也讓台下的眾人被感動得頻頻拭淚。陳同學表示雖然自身成長過程非常辛苦，但他認為有其他人比他更辛苦，所以他時常到偏鄉擔任志工教導偏鄉孩童，希望在他得到幫助的同時也能回饋社會。

鴻海教育基金執行長汪用和表示，雖然得主們的生活中都有許多撞擊裂痕，也沒有人喜歡裂縫，但加拿大詩人歌手李奧納多柯恩說，「裂縫，那是光照進來的地方」，哲學家尼采也說：「那些消滅不了我們的，必然使我們更強大」，所以如果得主們沒有被艱苦的環境打倒，能夠負重前行地來到了這裡，相信將來就更可以無所畏懼地闖出一片天。

基金會2021年也特別製作了時下年輕人最愛玩的IG限時動態濾鏡，結合獎學鯨的鯨魚圖像，恭喜每一位得主都成為了『一名鯨人』，也相信得主們未來的成就也都能夠『一鳴驚人』！