尖點參與PCB盛會 聚焦四大面向

尖點科技（8021）今（21）日起參加「2021 TPCA Show TAIPEI 第 22 屆台灣電路板產業國際展覽會」，該公司表示，本屆除了在展區介紹公司各式最新PCB鑽針與銑刀產品外，另亦在會展期間舉行新產品發表會，展示先進機械鑽孔解決方案。

隨著5G世代的來臨，電子產品朝向輕量化、小型化、無線化及高頻化發展，為滿足電路訊號傳輸的要求， PCB基板材料將是主要的關鍵。而各式新型基板材料，提升機械鑽孔加工的難度，尖點科技以專業的鑽針研發製造以及豐富鑽孔的加工經驗，提供 PCB 機械鑽孔完整產品與服務。

尖點科技在本次展會主題將聚焦在四大面向，分別有ABF載板專用鑽針，透過刀型設計及特殊膜層，同時兼顧加工品質與加工性能， 大幅提升鑽孔效率，提供 ABF 載板鑽孔最佳加工方案。其次為5G-HLC 材料專用鑽針，為符合5G高多層板高頻、高速需求，透過材料及設計以提升鑽針整體強度，提升鑽針加工壽命;

三為車用電池用高耐熱基板鑽針，以高硬度為產品設計核心，以達到抗磨損效果; 四為5G手機軟板天線鑽針/CSP手機晶片鑽針，以良好的排屑性與高潤滑性，提升鑽針使用性能。

尖點今年前三季營收為27.66億元，年增29.7%，稅後淨利為3.43億元，每股稅後盈餘2.42元。11月營收為3.3億元，累積前11月營收為34.29億元，年增27.4%。尖點表示，透過內部與外部擴充，今年前11月營收已超越過去年度同期，創歷史新高。

尖點2019年開始執行聚焦收斂策略，專注於PCB鑽針與鑽孔的業務拓展，在獲利能力上，自2020年已開始有顯著提升;該公司表示，未來將持續專注於提供PCB等相關產業精密加工完整解決方案。