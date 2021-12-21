全球17家半導體營收逾百億美元 三星超越英特爾

IC Insights發布最新預測顯示，估計今年全球17家半導體大廠營收超過百億美元，其中AMD、NXP 和 Analog Devices 有望在 2021 年加入逾百億美元大型供應商行列，在排名方面三星則超越英特爾居第一大半導體營收廠，台積電（2330）則以純晶圓代工居第三。

該機構分析，相關大型供應商總部位於美國有9 家供應商、歐洲的3 家、台灣和韓國各2 家以及日本的 1 家。該名單包括六家IC設計公司（高通、英偉達、博通、聯發科、AMD 和蘋果）和一家純代工廠 (TSMC)。總體而言，與 2020 年相比，大型供應商 2021 年的銷售額預計將年成長26%，比預測的 25% 高出一個百分點。

該機構分析，預計 2021 年 17 家大型供應商的年成長率將從 AMD 的 65% 到英特爾的 -1% 不等。預計四家公司AMD、聯發科、輝達和高通今年的銷售年成長將超過 50%。

該機構也預計，三星 2021 年的半導體銷售額將接近 831 億美元，成為今年最大的半導體供應商。在記憶體市場復甦和英特爾銷售業績相對平淡，三星從 2021 年第二季度開始再次取代英特爾成為領先的半導體生產商，隨著 DRAM 與NAND 市場在 2021 年呈現成長強勁，預計三星 2021/2020 年營收估計年增34%，在今年領先排名第二的英特爾 。