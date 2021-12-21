樺漢強調 子公司S&T AG營運仍持續穩定發展

鴻海（2317）集團、工業電腦廠樺漢（6414） 昨日晚間補充公告指出，持股27.59%的子公司S&T AG，遭放空機構Viceroy Research出具報告導致股價巨幅下跌，樺漢強調，S&T AG之營運仍持續穩定發展。本公司業已持續密切追蹤本案最新發展狀況。

S&T AG進一步表示，報告中所指相關事由已主動委請會計師及律師深入調查中，待調查報告完成後將正式對外公告。

針對此事件，Hauck & Aufhäuser針對S&T AG此事件提出報告表示，重申買入。Hauck & Aufhäuser報告中指出，本次更新聚焦最嚴重的指控，Viceroy 聲稱 S&T 將幾家子公司隱藏在資產負債表外結構中，以掩蓋公司欺詐行為。這顯然是錯誤的。實際上，管理層沒有參與其中，S&T 對實體沒有控制權，不參與任何涉嫌欺詐，因此沒有面臨任何風險。

樺漢今（21）日股價開盤小跌1.9%，股價表現持穩。