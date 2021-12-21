節能晶片將成爲新戰場

集微網消息，據韓國經濟日報報導，ESG 標準和大數據有望推動數據中心運營商轉向更高價格、低功耗的晶片。

在人工智能等應用的推動下，全球數據處理的需求呈指數級增長。而要運行存儲和處理數據的服務器，意味著數據中心需要消耗大量的能源。

據報導，ESG的要求迫使谷歌和亞馬遜等全球大型科技公司採用太陽能、風能等價格相對更貴的可再生能源。爲了彌補可再生能源成本的飆升和數據量的增長，大型科技公司預計將加速轉向節能、高性能晶片，這些晶片正在成爲晶片製造商的新戰場。

「大型科技公司願意爲低功耗晶片買單，儘管它們的價格略高，」一位半導體行業消息人士表示。 「如果低功耗晶片成爲行業標準，它們將成爲晶片製造商競爭力的衡量標準。」

三星電子最近分享了一個數據中心的節能方案：用NAND閃存製成的固態硬碟 (SSD) 以及最新的 DDR5 服務器內存取代2020年發佈的用於數據中心的硬碟驅動器。該公司稱，這將使數據中心的能源消耗每年減少7太瓦時 (TWh)，足以爲紐約州的家庭供電四個月。

現代汽車證券在最近的一份研究報告中預測，2022年全球存儲晶片市場將達到1732億美元。這是基於數據中心存儲晶片市場將在高性能需求的帶動下同比增長8%的假設和節能晶片。

全球第二大內存晶片製造商SK Hynix則寄希望於高性能數據中心使用的高帶寬內存3(HBM3)。其今年10月發佈的最新DRAM將能耗降低了約50%。

雙倍數據速率5(DDR5)DRAM是另一種高性能晶片。其量産定於明年2月，屆時英特爾公司將推出配備DDR5 DRAM的中央處理器。與上一代DDR4相比，DDR5晶片將數據速度提高了約 30%，同時將功耗降低了25%。

根據國際能源署12月19日的數據，2020年全球數據中心用電量達到200-250太瓦時(TWh)，約佔全球最終電力需求的1%。今年，隨著非接觸式服務的興起，預計用電量將急劇增加。

根據市場追蹤機搆IDC IGIS的數據，截至2018年，累積的數字數據量達到33澤字節 (ZB)，即33萬億千兆字節。在接下來的四年中，預計到2025年每年創建的全球數字數據將達到 175ZB。