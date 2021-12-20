南台灣房價飆漲 人口卻負成長！專家：未來交屋恐被套

市場游資充沛，南台灣擁有基期低、台積電（2330）設廠效應等利多因素，漲勢又快又猛，不過觀察南台灣人口，今年1-11月呈現負成長的狀況，專家表示，回歸到供給需求，南台灣人口吸引力出現負成長趨勢，遷出人口大於遷入人口，儘管現在房市暢旺，但未來2到3年預售屋交屋後，若沒有更多人口紅利支持，恐將出現大量賣壓與套牢情況。

據內政部的資料顯示，台南跟高雄今年「淨遷入」人口出現「負成長」的狀況，前11月分別「淨遷入」負5,697人、負14,391人，顯見即便是台積電設廠帶動就業因素，但高漲的房價已經讓六都磁吸外來人口「吸引力」有下降的趨勢。

近期政府祭出多項打炒房措施，市場甚至開始出現拋售潮，漲幅高的南台灣，不免讓民眾擔憂明年房價表現如何。

屋比房屋總經理葉國華表示，近幾年許多中南部的蛋白區、蛋殼區，因重劃區與科技業設廠題材而房價全面飆漲，但高漲的房價，其實已經可從諸多端倪察覺，民眾逐漸無力負擔。

葉國華指出，近一年多來台商回流投資題材讓各地房市遍地開花，其中，以有科技大廠設廠題材的台南與高雄來說，房價漲幅更高達1成左右，部分地區漲幅甚至可達2到3成，許多民眾眼看廠商投資建設題材不斷，都預期未來區域房市將出現攀升，因而勇於進場買房。

雖然目前市場資金氾濫，房市受惠機會大，但無論熱錢如何炒作，人口持續進駐、人民所得提升與區域建設機能成形才是房價能否獲得支撐的關鍵。

葉國華建議，日前不少設廠資訊只是消息面，甚至未來多久能實現、多久能帶動區域發展都未可知，風險性著實不小，民眾聽到區域房市利多消息想投資買房前，還是要多審慎，多確認建設與企業投資進度與詳情，才不會買到地雷落的一場空。