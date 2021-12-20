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神盾砸超過11億元 躍居芯鼎第一大股東

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

指紋辨識IC大廠神盾（6462）於20日公布，將參加凌陽旗下芯鼎的私募，同時公開收購其股權。若這兩案順利完成，神盾砸下最多達13億多元，約可拿下芯鼎超過二成股權，成為最大單一股東。神盾表示，希望透過投資芯鼎股權案，深化影像處理技術，擴展電腦視覺應用市場。

神盾參與認購芯鼎私募，預計認購股數為1萬張，每股價格為65.2 元，因此投資金額為6.52 億元。另外，神盾也公開收購芯鼎普通股，每股收購價格為67.2元，預定最高收購數量總計為1萬張，預定最低收購數量為8,000張，估計將花費5.38億至6.72億元。

若以芯鼎完成私募增資1萬張後的發行股份總數來計算，上述二案完成後，神盾持有芯鼎股權比例，視公開收購結果，約當落在21.31％至23.67％之間，將成為其最大股東。

神盾 認購

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