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M31推出AI處理器應用新品 積極搶占商機

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財（IP）廠商M31（6643）於20日宣布，推出基於Arm架構的人工智慧處理器核心實作優化設計套件，搶占相關商機。

M31宣布，該公司採用Arm技術架構，已成功開發針對機器學習與人工智慧應用的Arm處理器IP，包含Arm Cortex-M55 處理器及Arm Ethos-U55（NPU），實現晶片內處理器IP核心實作的最佳化，能協助先進處理器核心達到最大效能、縮小面積並降低功耗，同時減少50% 自行整合的時間。

M31指出，因應從穿戴型裝置、家電到高階行動手機等產品所延伸出的不同人工智慧應用情境，M31為滿足客戶對處理器特殊規格、效能優化或極低功耗的需求，在今年推出處理器核心實作服務，由M31基礎暨應用IP整合開發團隊提供IP整合服務，搭配以Arm架構處理器為基礎所開發出的一系列M31優化設計套件，協助客戶的晶片設計團隊在最短時程內達成處理器及系統單晶片的設計目標。

處理器 Arm 人工智慧 矽智財

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