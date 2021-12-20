円星推出Arm架構 人工智慧處理器核心實作優化設計套件

全球矽智財專業開發商円星科技(M31) 近日宣布其採用Arm技術架構，已成功開發針對機器學習與人工智慧應用的Arm處理器IP，包含Arm Cortex-M55 處理器及Arm Ethos-U55（NPU），實現晶片內(on-chip)處理器IP核心實作的最佳化，能協助先進處理器核心達到最大效能、縮小面積並降低功耗，同時減少50% 自行整合時間。

因應由穿戴型裝置、家電乃至高階行動手機等產品所延伸出的不同人工智慧應用情境，M31為满足客户對處理器特殊規格與效能優化或極低功耗的需求，在今年推出處理器核心實作服務，由M31基礎暨應用IP整合開發團隊提供IP整合服務，搭配以Arm®架構處理器為基礎所開發出的一系列M31優化設計套件-OPPA (Optimized PPA) library，內容包含客製化高速和超低漏電記憶體實體和優化的元件庫，協助客戶的晶片設計團隊在最短時程內達成處理器及SoC的設計目標。

用於處理器核心實作的實體IP對於晶片設計的功耗、效能及面積影響甚鉅。M31提供最佳化的流程、全面性的方法論和專業服務，透過關鍵的整合解決方案因應日益增長的市場需求，協助客户達到特殊系统配置與效能規格，並缩短晶片整合及上市時程，降低SoC整合風險。

為強化低功耗物聯網與嵌入式裝置AI運算的能力，M31本次以Arm的技術架構，採用台積電22奈米超低漏電製程技術（22ULL），實現三款Arm Cortex-M55/Ethos-U55處理器核心的優化設計實作–M55高效能優化設計，達到最大效能、縮小面積並降低功耗，同時減少50%自行整合時間的效益。

負責研發M31優化設計套件-OPPA Library為基礎元件IP設計團隊，已投入基礎元件IP設計領域紮根多年，其所研發的基礎IP皆已通過矽晶圓驗證，並開發各種晶圓廠特殊製程的基礎IP包括記憶體編譯器 、標準元件庫、以及通用IO元件庫 (GPIO)，滿足客戶各種不同的客製化需求，目前基礎IP解決方案可用於 12nm至180nm 之間的技術節點，並且已成功協助無數客戶實現速度、功耗及面積的最佳化。

M31總經理張原熏表示，很高興能運用Arm的技術架構，讓雙方客戶能在以Arm架構為基礎的晶片設計中，採用M31處理器核心實作的IP解決方案，在最短的時間內快速實現功耗和面積效益，並減少研發風險，藉此讓合作夥伴有信心開發出因應人工智慧時代的Arm架構行動裝置。M31團隊將持續協助客戶的產品在晶片設計上具備差異化優勢，同時有效加快產品的上市時間，讓其IC產品更具市場競爭優勢。

M31致力提供客戶最高品質的精品矽智財及服務，至今已服務超過210家IC設計公司並完成超過380項矽智財的開發。今年M31邁入第10年的里程碑，將持續推進至先進製程5奈米及3奈米IP開發，並擴大招募頂尖人才。

M31表示，公司除提供具業界競爭力的薪資福利外，開放與追求成長的團隊氛圍、藝術及富有人文色彩的工作環境，皆是M31獨特的友善企業文化。

M31內部也積極鼓勵員工推薦優秀人才，年終特別祭出推薦獎金加碼活動，凡推薦人選於12月31日前核定錄用報到，將依核定職稱加發雙倍限時推薦獎金，獎金高達6~30萬元，總推薦獎金將高於業界平均水準。