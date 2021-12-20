韓媒：電子產品製造商和汽車製造商加快汽車晶片開發

集微網消息，市場調查公司IHS Markit日前透露，全球汽車晶片市場規模預計將從2021年的450億美元增加到2026年的740億美元。在這種情況下，越來越多的汽車製造商開始自研汽車晶片。

據businesskorea報道，在自研晶片方面，通用汽車與高通、恩智浦、台積電展開合作，福特與全球第四大代工企業格芯合作，現代汽車則由現代摩比斯主導開發。

該報道指出，電子產品製造商和汽車製造商都在加快汽車晶片的開發。最近，LG電子計劃進入MCU領域，該公司正在增加數字邏輯設計師和系統晶片工程師的數量，此塊業務將由汽車零部件解決方案部門、LG Magna e-Powertrain和ZKW負責。

另外，三星電子正在向全球汽車製造商供應高性能SSD和顯卡DRAM產品。上個月，三星還推出了用於汽車的5G通信晶片和用於汽車信息娛樂處理器的電源控制晶片。