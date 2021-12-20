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KKcompany看用戶：媒體科技加速全民媒體串流新常態

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

亞洲領先媒體科技集團 KKCompany 今（20）日公開「 2021 年台灣娛樂產業報告」，整合旗下聲音社群 KKBOX、影音串流 KKTV、娛樂展演 KKLIVE，回顧用戶一年來在「聲音內容聆聽、日劇動漫觀看、線上展演活動」的娛樂消費行為，發現媒體科技加速娛樂產業轉型，「娛樂串流」已成為全民生活的新常態。

從各服務大數據分析，KKBOX發現華語年度累積榜中影視歌曲占比和去年相比提高 2 倍，以及無損音質服務用戶年輕化趨勢，24-34歲占比超過四成；KKTV 則發現，在話題動漫的推波助瀾之下，觀看動漫的女性用戶較去年成長 30%；KKLIVE旗下售票直播一站式平台 KKTIX Live 線上活動數量飆升，9 月單月達300場、是去年同期的 20 倍，全年線上展演活動前三大類型涵蓋課程講座 42%、音樂表演 30%、電影座談 14%。

今年疫情升溫，全民居家防疫，大幅減少外出機率，KKBOX因通勤時段受影響，三級警戒期間整體聆聽量較過去平均減少一成五，此現象隨著疫情舒緩已回升；Podcast 聆聽行為也跟著疫情變化，5-7 月「親子類型」節目聆聽量成長 43％，降級後「運動休閒」聆聽量攀升 41%；KKTV 發現會員在三級期間已養成用大螢幕追劇的習慣，使用占比成長超過 2 倍，在解封後仍維持相同水準；KKLIVE 察覺主辦單位因為疫情更積極佈局轉型線上演出，民眾對於線上展演活動的接受度也明顯提升，促使 2021 年線上演唱會場次超過150場和去年相比提升10倍。

疫情 KKBOX KKTV 演唱會 電影

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