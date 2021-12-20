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台股短線上有鍋蓋、下有鐵板 逢低布局是上策

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

Omicron變種病毒在全球快速擴散，部分國家陸續或即將展開封鎖政策，加上聯準會（Fed）官員的鷹派言論，短線美股延續弱勢格局，即使公投和平落幕，台股不確定因素消除，但對股市影響有限，因此今（20）日行情呈量縮震盪走低，終場指數下跌143點，收在17,669點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，Omicron新冠變種病毒疫情在歐美出現升溫跡象，荷蘭宣布再度實施全國的嚴格封鎖措施，成為歐盟第一個再度實施全國封禁的國家，英國倫敦也宣布進入「重大事件」狀態，加上美國確診數升高，總統拜登將公布「冬季計畫」和其他應變措施，並向民眾示警未接種疫苗的危險，導致美股維持弱勢，持續回測下檔均線支撐。

不過，Omicron變種病毒傳播力強，但重症比例相對較低，加上各國政府在經過多次變種病毒洗禮後，已備好社交距離與封鎖等相關政策，短線經濟也許稍有影響，但預期相對有限，根據去年以來的股市反映觀察，變種病毒擴散時，股市下跌的空間有限，並且在利空消化過後，仍再度轉強創高，應避免因疫情利空震盪拉回時過度恐慌。

分析師表示，台灣公投平和落幕，不確性因素消除，對股市本為正向因子，但四個公投結果皆為不同意，即指目前政策皆不改變，激勵效果相對有限，加上鴻海（2317）集團創辦人郭台銘示警，明年要有缺電的心理準備，因此台股維持量縮整理格局，維持在月線附近震盪。

加上Fed偏向鷹派，導致資金回流美國，美元維持強勢格局，外資在台股呈現觀望態度，導致指數缺乏上攻動能，短線呈現上有壓下有撐的格局，恐維持量縮橫向格局不變，指數上揚時不追高，建議等待震盪拉回時再逢低布局。

台股 公投 疫情

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