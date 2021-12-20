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遠傳前進「台灣國際人工智慧暨物聯網展」 展出四大應用

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

第四屆「台灣國際人工智慧物聯網展」（AIoT Taiwan）明（21）日登場，遠傳電信（4904）與台灣雲端物聯網產業協會攜手參展，將於會場展出「智慧充電」、「智慧共桿」、「太陽光電發電系統」、「3S資安訂閱服務」等5G加乘AIoT的創新應用，呈現遠傳5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術與跨領域的整合實力。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳積極推動台灣物聯網產業多元發展，企業能藉由萬物連網累積大數據達成AI分析決策，而5G科技特性更能加速AIoT落實各產業創新場景，市場潛力無可限量。遠傳將持續攜手產業夥伴，催化AIoT數位創新，結合上下游產業鏈夥伴專長，開拓5G「大人物」的科技應用，建構完整5G AIoT合作生態圈，協助台灣產業鏈站穩國際市場。

遠傳將於展會現場展出多項解決方案，「智慧充電」服務為將電動車充電樁搭載連網模組，以雲端與IoT技術整合充電設備，運用資通訊專長結合7x24客服資源與機房維運機制，打造充電樁整合平台並提供維運與多元加值服務；另一項「智慧共桿」解決方案，搭載空氣偵測器、路側設備、電動車充電樁，更能進一步完善通訊、城市安全、環境監測、電動車充電等豐富功能。

遠傳與旗下兩家子公司旭天能源、數聯資安也一同參展，旭天能源展示「太陽光電發電系統」，從設計、建置到發電資訊的即時監控，推出完整的智能維運服務，提供有綠能需求的企業一站式專業顧問服務；數聯資安則展出以簡單訂閱（Simple）、資安保障（Secure）、永續營運（Sustainable）為宗旨的「3S資安訂閱服務」，藉由月付模式解決企業一次性大筆投資的難題，並提供專業託管服務，給予企業全方位的資安整合防護。

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