電電公會攜手物聯網協會 助企業掌握數位轉型趨勢

電電公會宣布與與智慧產業電腦物聯網協會共同結盟，舉辦智慧製造、數位轉型高峰論壇，協助企業掌握數位轉型未來趨勢與關鍵議題。透過企業轉型專家社群交流，就數位轉型主題研討、解決方案實作，引領企業快速掌握自身所處之階段，找到最適合數位策略與數位(新)科技，成功邁向數位轉型之路。

電電公會表示，近年來受到新冠肺炎影響，更加速全球數位轉型，台灣製造業正面臨訂單複雜度增加、交期縮短、少量多樣、產業競爭激烈的各項挑戰，產線設備，是否能維持正常運作掌握即時資訊，對於廠商競爭力有非常大的影響。智慧製造是台灣製造業未來的核心競爭力所在，協助設備暨製造產業邁向數位轉型智慧製造，是未來業界不可忽視的重要課題。

智慧產業電腦物聯網協會致力將資通訊科技做跨產業應用，利用產業客製化進而實現物聯網的環境為目標；電電公會多數會員決策者、管理者認為數位轉型是當務之急，如何運用數位新科技與現有系統整合、發揮戰力，協助業者邁向智慧製造是刻不容緩的課題。

電電公會表示，現今工業革命主要以需求端為出發，而台灣有很強的資通訊產業，剛好第四次工業革命就是兩會供需的強強結合，兩會在智慧製造共同合作達相輔相成效果，藉此促進電子資通訊等產業轉型升級，爭取及擴展更多海內外商機。

兩會理事長共同表示，希望今天的兩會結盟簽約儀式，為雙方的合作揭開序幕，共同驅動台灣廠商加速數位化邁向智慧製造的願景。

此外，在海峽兩岸工業互聯網、展會、智慧綠能、智慧城市等領域雙方簽定合作意向，共同合作創造會員廠商雙贏。