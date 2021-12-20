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Omdia：僅五家代工廠能爲40奈米和28奈米製程AMOLED驅動晶片提供產能

集微網 / 集微網

集微網消息，12月20日，Omdia 發布報告稱，目前，有五家晶圓代工廠商能夠爲 HV 40 奈米和 28 奈米製程的 AMOLED 驅動晶片提供成熟的產能，包括三星（Samsung Foundry）、聯電（UMC）、台積電（TSMC）、格芯（Global Foundries）和中芯國際（SMIC）。

其中，由於 HV 28 奈米產能仍將無法使用，台積電將在 2022 年主要向 LX Semicon 提供 HV 40 奈米產能，每月約 1 萬片，蘋果是最終客戶。而其他公司可獲得的剩餘產能可能每月不足 5000 片。

相比之下，聯電正在擴大其HV 28奈米產能，預計2022年將增加到每月15000-16000片。三星LSI是聯電 HV 28奈米的主要客戶；只剩下每月不到5000片28奈米產能供應給其他客戶。此外，Novatek佔據聯電 HV 40奈米產能的主要份額。

奧斯汀S2晶圓廠是三星的主要AMOLED驅動晶片生產工廠，主要為高端iPhone和Galaxy機型生産AMOLED驅動IC，且只向三星LSI提供HV 28奈米產能。格芯則主要向Magnachip提供其HV 28奈米 AMOLED驅動產能。不過，Chipone計劃導入格芯 HV 40奈米製程，預計將在2022年下半年量產。

報告指出，大公司佔據了大部分AMOLED驅動晶片的晶圓代工產能，所以其他設計公司將AMOLED驅動晶片需求轉向了中芯國際。目前，中芯國際備受期待的AMOLED驅動晶片產能正在增長，預計到2022年底將達到每月7-8千片。

中芯 台積電

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