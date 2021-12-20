聯發科營收逼近4700億？兩點看懂它在「chill」什麼？

市值已超越鴻海，僅次於台積電，即將再度刷新歷史新高度的聯發科技，在媒體分享會上預告2021年收關力作，營收上看4700億！並揭露過去兩年聯發科布局5G領域有成，全球智慧型手機每10支竟有超過4支採用聯發科的晶片。

台灣IC設計大廠聯發科連續兩年暴衝成長，股價從2020年封關價747元，2021年一路上衝突破千元大關，不僅市值在9月份超越鴻海，僅次於台積電，成為台灣第二大規模的公司，支撐股價高漲的營業額，更是連月一刷再刷三刷歷史紀錄。

聯發科2020年營收達到3221億元，是創立24年來，首度突破3000億。這項歷史紀錄，到了2021年，聯發科僅僅不到九個月就已突破。目前累計11個月已達4472億元，年增率54.36％，2021年收關數字註定飆上新高。

「聯發科2021年成績亮眼，營收及淨利倍數成長，兩方面都創歷史紀錄，」副董事長暨執行長蔡力行表示，聯發科長年投資關鍵技術，積極掌握市場契機，為公司持續發展奠定穩固的基礎，「2021年聯發科營收預計將達170億美元（約台幣4728億元），約為2019年80億美元的兩倍，淨利也估計達2019年的五倍」

聯發科一向低調，只在法說會應對媒體，12月16日難得舉辦媒體分享會，蔡力行協同總經理陳冠州說明發展成果，指出過去兩年聯發科積極布局5G手機SoC（系統單晶片）領域，已經成為領先品牌，全球所有智慧型手機中每10支就有超過4支採用聯發科晶片，自2020年第三季迄今，手機晶片出貨量連續五季全球奪冠，並表示很有信心蟬聯2022年寶座。

總結這波強勁成長，主要有兩項：一是專注於5G領域，二是持續以「低能耗」為工藝目標。

蔡力行表示，這波成長的動能，主要在於四、五年前「下定決心要在5G領域成為領頭羊。」陳冠州補充，四、五年來聯發科投資5G超過1000億元，三年前內部也有討論，這樣鉅額的投資到底值不值得，但當時接任執行長沒多久的蔡力行，說服團隊「早做一定比晚做好」，因為人類對頻寬的需求永無止盡，愈大愈好、愈快愈好，要聯發科做一個在產業裡「relevant不可或缺」的公司。

陳冠州說明團隊在5G領域的努力，不僅完成導入5G手機製造商，也完成超過100家電信運營商的5G IoT互聯測試，覆蓋37個主要布建5G網路的國家地區，「即便在疫情期間，團隊（為了躲疫情）也從這個國家測到另一國家」。

而在低能耗技藝上，因為手機很小又多工，所以同時運行多種功能時就會發燙，通常系統就會降低效能以降低溫度，所以低功耗是聯發科IC設計理念中最重要的一環，為了達到性能與功耗的平衡，需要製程、半導體元件開發與設計、SoC架構設計、IP和系統軟件整體優化等，多種面向共同完成。從技術到產品，再從產品擴展到平台，這就是聯發科晶片的價值。

手機占比56％，代表其餘44％是多元產品

值得注意的是，聯發科的發展戰略，長期有著偏重手機領域與中國大陸市場的疑慮，就連在上個月董事長蔡明介出席李國鼎紀念論壇時，也被公開追問這事，當時蔡明介指出，旗下產品其實很多，應用領域也很多，同時供應多個市場，實務來講，「多角化」還是大的方向。

當天媒體分享會上，蔡力行展示兩張圖表，正好回應聯發科自2016年起調整產品結構、推進多角化的成果。

現在聯發科有四大產品線，分別為手機、物聯網、智慧家居、Power IC，手機仍是主力，佔比與成長幅度皆為最大。

「但是手機雖然還是最大產品線，但也代表44％是其他多元產品了，」蔡力行說，並特別表達對Power IC的喜愛，因為它穩定、成長幅度也不差：「產品結構多元的好處就是穩定，但也要每項都好才行。」

再從細部的應用產品觀察，讓人有些意外的，聯發科已經默默插旗多個領域，包括Arm架構的Chromebook、智慧音箱、智慧電視等，應用領域綿長而深遠。

「聯發科產品應用的領域，都是必需品，普羅大眾都用得到的必需品，」陳冠州補充。

今年太好了！蔡力行：明年不太可能比今年好

2021年大好，關於2022年又當如何？

蔡力行兩度提及「明年成長幅度，應該不可能比今年好了」，實在是因為今年（2021年）年成長已經超過五成，這種「好得出奇」的時刻，確實不容易複製，但以聯發科如今的量體來看，成長三成就已經非常不得了了。

未來挑戰在哪？「整體經濟的成長、全球疫情的狀況，不那麼確定，但也還好，半導體產業今年整體成長25%，不可能每年都這樣，」蔡力行表示，另一個挑戰是供應，聯發科去年到今年與代工廠、封測廠合作很好，明年供應也都已經安排妥當，「不敢說我們要什麼有什麼，但可以說讓我們的客戶有一個可控、穩定的供應，不然技術再好，拿不到晶片有什麼用（笑），現在的挑戰主要在成熟製程。還有技術上，5奈米、3奈米的架構，挑戰都很大。」

蔡力行總結時特別強調聯發科優勢在於「有能力把巨量（scale up）做上去，一年驅動超過20億終端設備」，並將持續投資於高性能計算、無線連網、低功耗，先進製程。

（作者／羅之盈 本文出自2021.12.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）