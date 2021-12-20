新世紀光電狀告蘋果！控侵害9篇所屬專利 擬求償2.1億元

LED封裝廠新世紀光電（3383）今（20）日宣布向美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司提起iPad Pro各系列產品提起專利侵權訴訟，並且求償新台幣2.1億元，引發外界高度關注。

新世紀光電指出，蘋果公司銷售生產的iPad Pro各系列產品，侵犯本公司LED覆晶封裝、晶片級封裝、Mini LED封裝，Mini LED背光模塊等9篇所屬專利，因此本公司針對蘋果公司侵害本公司專利權所產生之損害，已在台灣對蘋果公司提起專利侵權訴訟，請求蘋果公司停止侵害並賠償新台幣2.1億元（表明全部請求最低金額，並將於法院調查侵權產品數量後補充請求金額）。

針對財務影響，新世紀光電表示，本公司為本件訴訟原告，於財務及業務方面，均不致因本案而受有重大影響，待本件民事判決確定後，本公司將依法執行以維護股東權益。