尾牙採買商機助旺 momo公布家電銷售排行榜

年終將近，尾牙禮品置辦需求再掀家電採購潮。富邦媒（8454）旗下momo購物網公布「2021年家電風雲榜」，發現「智慧家電」為消費者居家清潔與自煮烹飪的得力助手，亦是疫情下「宅生活」的居家解套方案。鎖定尾牙商機，momo打造年終家電激殺活動，並預估買氣年增加五成。

從momo公布的「2021年家電風雲榜」發現，清潔家電占了六成，如冠軍「dyson」HP00三合一涼暖空氣清淨機，創下單月最高狂銷破3,600台佳績，「ECOVACS 科沃斯」N9+自動回洗風乾掃拖一體智能機器人緊追在後，單日最高熱賣近800台。第三名「Roborock 石頭科技」石頭掃地機器人S7，可用APP即時顯示掃拖路徑，或搭配智能語音助理一句話啟動清潔，也是人氣商品。

同樣展現高人氣的還有第五名「Electrolux 伊萊克斯」超級完美管家吸塵器-HEPA進化版，搭配HEPA等級濾網，過濾效果再進化，還可切換手持、直立模式滿足各種打掃需求；第七名「Coway」加護抗敏+綠淨力空氣清淨雙機組，不同空間需求自由使用；以及第十名「德國百靈Oral-B」3D智慧追蹤電動牙刷Genius9000，APP動態追蹤輕鬆照護個人口腔衛生。

居家自煮風潮則帶動料理烹煮、食材保鮮議題受關注。相關人氣家電如「Philips飛利浦」雙重脈衝智慧萬用鍋-金小萬，19種智慧烹調模式簡單易上手；第八名的「TOSHIBA 東芝」192公升一級能效變頻電冰箱。

此外，居家休閒時間拉長，在家打造舒適小影院的需求高升，也推動大尺寸電視螢幕熱賣，其中又以具備連網功能的商品最受關注，能暢快觀賞多元影音APP，像是第六名「SAMSUNG 三星」55型4K HDR智慧連網QLED量子電視，支援AirPlay2功能，另有單一介面整合跨平台支援功能；以及第九名的「Haier 海爾」65型4K HDR安卓9.0 Google TV顯示器，內建Google Play，專屬的遙控器可一鍵開啟Netflix、YouTube。