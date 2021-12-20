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培育高階研發人才 華碩、臺大砸億元成立聯合研發中心

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
華碩董事長施崇棠（左二）與臺大校長管中閔（右二），共同主持「華碩臺大聯合研發中心」揭牌儀式。華碩/提供
華碩董事長施崇棠（左二）與臺大校長管中閔（右二），共同主持「華碩臺大聯合研發中心」揭牌儀式。華碩/提供

為整合產學研發能量、深耕前瞻技術，華碩（2357）與臺灣大學今（20）宣布成立「華碩臺大聯合研發中心」結合產學優秀人才，並預計投入逾億元研發經費，聚焦先進電磁、下世代電腦、物聯網與人工智慧等領域，華碩董事長施崇棠表示，目標成為「亞洲第一，世界頂尖」的產學研發中心。

華碩致力於人工智慧及AIoT應用場域的領先布局，結合硬體實力與大數據分析核心優勢，偕同策略夥伴落地技術應用。此次與臺大的產學合作，華碩整合跨部門研發資源、集結臺大七個系所與台大醫院的研究和實務量能，在研發高階技術以外，華碩更肩負傳承企業經驗，回饋學界並培育新世代研發人才的使命。

華碩投入資金支持中心發展，並計畫導入「科技部前瞻技術產學合作計畫」補助，預計總研發經費逾億元。「華碩臺大聯合研發中心」優先布局在三大先進領域，涵蓋終端與邊緣裝置技術，網路及多媒體，資料科學及智慧醫療，並研擬多項短中長期研發專案。期盼促進產學知識技術的交流移轉，培育新世代高階研發人才，激發跨領域關鍵技術能量，為資訊通信科技產業發展注入創新活力，更接軌國際，深化台灣的全球能見度。

施崇棠表示，華碩在主機板、電腦領域穩居全球領導品牌，面對加速數位化轉型的產業趨勢，華碩積極拓展人工智慧、AIoT等創新業務。憑藉華碩對於科技創新的成功經驗，結合臺大深厚學術研發基礎，將樹立台灣產學合作新典範，將台灣研發實力在國際舞台的地位，帶向新的里程碑。

華碩共同執行長許先越也指出，華碩鼓勵各事業單位透過產學合作或策略聯盟，積極布局關鍵技術並拓展新事業領域，透過公司內部創新發展室與台大電資學院的共同努力設立華碩臺大聯合研發中心，將學術資源與商業應用做更緊密結合，驅動產業發展。

臺大校長管中閔表示，臺大與華碩長期緊密合作，此次共同成立研發中心，集結臺大數十位教授共同參與，橫跨電資學院、工學院、醫學院的研發量能一齊投入智慧物聯網等領域。期盼中心的成立，有助臺大師生理解產業現狀與需求，同時讓產業界瞭解學術前沿，完整發揮臺大充沛的研發能量。

今日由華碩董事長施崇棠與臺大校長管中閔共同主持揭牌儀式。

華碩 產學合作 人工智慧

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