鴻海關係企業結束「網內互打」 鴻騰精密夏普達成和解

鴻海（2317）集團旗下企業結束「網內互打」，鴻騰精密與日商夏普及康達智（Kantatsu）訂立和解協議，雙方和解代價為2,400萬美元（約合新台幣6.68億元）。

鴻騰近期公告，公司及FIT Singapore（公司全資子公司）與夏普及光學鏡頭廠康達智訂立和解協議，據此，訴訟將被撤銷，夏普將向FIT Singapore支付代價，公司及FIT Singapore同意向夏普轉讓Kantatsu28.36%的股份。

雙方和解的代價為2,400萬美元，於2021年12月24日，夏普須向FIT Singapore支付代價。代價將以夏普的內部資源撥付；夏普表示，相關和解金對於夏普到2022年3月的會計年度財報影響輕微。

鴻騰指出，為實現良好的企業管治及保護股東利益，根據公司對繼續進行訴訟所需的時間、成本及精力作出的評估，董事會認為和解將使集團得到適當的補償。

根據公開資料顯示，鴻海間接持有鴻騰約72.61%股權，鴻海是鴻騰控股股東且控制夏普30%以上的權益；此訴訟案也是近年鴻海集團旗下企業罕見出現對簿公堂的情況。

和解前夏普持股康達智比重約49.93%，鴻騰對康達智持股比重約28.36%。在雙方宣布和解後，鴻騰持股比重將為零，夏普持股比重提升至78.29%，其他股東持股比重維持21.71%。

此事緣起於今年10月下旬，鴻騰主張子公司與夏普雙方簽署康達智股份購買協議，因夏普失實陳述，應屬無效或應予撤銷，夏普也應退還59.04億日圓及其他賠償。

鴻騰指出，2019年10月FIT Singapore向夏普購買康達智優先股，訂立股份購買協議後，經查康達智在2018年至2020年期間，曾作出不當會計處理及若干欺詐交易，因此去年鴻騰財報就康達智股權的全部帳面金額確認公平值虧損，為保障股東權益，故FIT Singapore在日本向夏普提起訴訟。