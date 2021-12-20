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熊好券2波登記台北通又當 柯文哲：系統優化要拖過月底

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲說，這是因為台北通太成功，用的人多，超過原來伺服器設定，儘管市府已經下訂單買晶片，不過還是要拖到這個月底，因現在全世界晶片都缺貨。本報資料照片
台北市長柯文哲說，這是因為台北通太成功，用的人多，超過原來伺服器設定，儘管市府已經下訂單買晶片，不過還是要拖到這個月底，因現在全世界晶片都缺貨。本報資料照片

台北熊好券第二波意願登記，不過上午開放登記，有民眾9點多打開頁面，系統顯示服務異常；上午10時多也有民眾要登記時，系統顯示「登入失敗」、「錯誤」字樣。對此，台北市長柯文哲說，這是因為台北通太成功，用的人多，超過原來伺服器設定，儘管市府已經下訂單買晶片，不過還是要拖到這個月底，因現在全世界晶片都缺貨。

熊好券第一波自上月5日開放使用後，期限至明年1月2日。今天上午9點起，再度開放第二波意願登記，不過有民眾要登記時，發現系統仍有當機狀況，柯文哲說，這是因為台北通太成功，用的人多，超過它原來伺服器的設定，北市府已經下訂單了，不過全世界都缺晶片，台北通優化要完全可以用，還是要拖到過這個月底。

柯文哲說，現在許多晶片還卡在國外，還沒有進來，後疫情時代，這都是問題，雖要E化，不過不是說有錢就可以解決，沒有晶片也是問題，現在全世界晶片都缺貨。

台北通過去數度當機，包括柯文哲9月宣布北市府振興加碼，推出熊好券開放意願登記當日，台北通就因為當天湧入太大流量當機；11月17日系統也當機超過3小時；11月29日又有民眾反映無法登入台北通使用熊好券，柯文哲今天表示，台北通系統要優化，恐要拖過這個月底，因晶片還沒到。

晶片 柯文哲 熊好券

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